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WHO：談「追加第3劑疫苗」為時過早！　大多數地區連第1劑都未打

▲▼新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO科學家指出，現在要判定是否需要追加疫苗劑量還太早。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

源自印度的Delta變種病毒持續在各國擴散，就連疫苗接種率超過46％的英國，都因為Delta病毒確診數持續攀升，決定延後解封時間，同時開始進行「追加第三劑疫苗」的臨床實驗。不過，WHO科學家也指出，很多地區的民眾連第一劑都還沒注射，現在要判定是否需要追加疫苗劑量還太早；科學家也提到，混和兩種廠牌施打，似乎能提供更強的免疫反應。

根據《彭博》報導，世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）表示，現在還沒有必要的資訊來建議是否需要追加疫苗劑量，尤其現階段科學還在持續演進，要判斷追加劑量還為時過早，加上大部分地區的高危險族群連第一劑都尚未施打，所以談到追加劑量還為之過早。

事實上受到Delta變種病毒影響最劇的英國，已經開始進行追加劑量的臨床試驗，衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，目前已有7種不同廠牌的疫苗投入試驗，最快在今年秋季就可以開始接種追加劑量。

斯瓦米納坦也提到，從英國、西班牙和德國的早期數據顯示，混打兩種不同廠牌的疫苗，比起用兩劑相同廠牌的疫苗，可能容易出現更多的疼痛、發燒和其他輕微副作用；她也說，這種採用「異源初次免疫-加強免疫」（heterologous prime-boost）的混合搭配施打方法，似乎真的能提供更強勁的免疫反應。

▲▼莫德納疫苗和輝瑞疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲採用「異源初次免疫-加強免疫」的施打方法，似乎能提供更強勁的免疫反應。（圖／達志影像／美聯社）

斯瓦米納坦說，這種施打方法目前看來運作良好，「這替那些已接種完第一劑，正在等待第二劑的人們打開了機會，這些國家可以更彈性地使用不同廠牌的疫苗。」

除了Delta病毒外，輝瑞（Pfizer）、諾瓦瓦克斯（Novavax）也都針對南非發現的Beta病毒進行疫苗改良。美國國家衛生院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）則說，美國現有已獲批准的疫苗對於Beta病毒、Delta病毒等4種變種病毒，都相當具有效力。

柯林斯表示，現階段不需要追加劑量，但未來可能就會需要，「如果出現其他現有疫苗無法覆蓋的變種病毒，可能很快就會需要追加劑量。」費城兒童醫院疫苗教育中心主任奧菲特（Paul Offit）指出，疫苗可以預防重症住院或死亡，「有了現今的標準，我們可能每三到五年就需生產一種疫苗。」

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