　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

▲▼美國提供250萬劑莫德納疫苗給台灣，預計20日下午抵達桃園國際機場。（圖／路透社）

▲美國提供250萬劑莫德納疫苗給台灣，預計20日晚間抵達桃園國際機場。（圖／路透社）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國加碼250萬劑莫德納（MODERNA）疫苗贈台，今晚即將運抵台灣。台大醫院婦產科醫師施景中昨在臉書驚喜表示，「積善之家，必有餘慶」，很難想像一個月前，那種憤慨、絕望、看不到黑夜盡頭的心情，相信疫苗一定會越到越快，明天也會越來越好，也別忘了很多駐外人員，正秘密地積極努力著。

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供，下同）
駐美代表蕭美琴表示，台美經過多次協商，達成以台灣自行派機取貨的共識，加速取得疫苗，並由她於凌晨2時30分代表台灣政府在機場接收疫苗捐贈，目前載有疫苗的華航貨機已經起飛，預計台北時間20日晚間抵達台灣，感謝美方及時雨一般的援贈，也是美國對台灣展現關懷與支持的具體行動，「就像親自訪問台灣力挺的參議員所說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。」

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

台大醫院婦產科醫師施景中也在臉書驚喜表示，台灣平常一直有在幫助其他國家，所以才會在危急時，一直有國際友人跳出來幫我們，而且這次捐贈真的保密到家，突然就多了250萬劑莫德納正在正在太平洋上飛來的半路中，回憶5月中疫情之初時，許多人憤怒政府一直說超前部署，結果卻始終沒有買到疫苗，還有一堆政治人物、名嘴，天天輪番説著種種謠言、和激烈煽動的話語，台灣瀰漫著那種憤慨、絕望、看不到黑夜盡頭的心情。

▲▼美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供）

施景中表示，上次美國的參議員來訪，承諾「不會讓台灣孤軍奮戰」，今天就驚喜降臨，而且美方還強調此批捐贈純粹為了人道救援，沒有任何政治或經濟利益的交換，他相信疫苗一定會越到越快，我們的明天，也會越來越好，也提到「別忘了很多駐外人員，正秘密地積極努力著」。

文章一出立刻引起網友熱烈反響，「德不孤必有鄰，台灣值得被這樣對待，開心」、「這一波美日疫苗大禮包，真的是要感謝民進黨長期跟美日建立友善邦宜的關係。」、「疫苗得來不易，希望大家珍惜。輪到了就趕快去打！」、「一定要保密到家的啊，否則就是會被從中阻撓」、「許多人默默努力，守護台灣，這段時間擾亂台灣的人也該冷靜下來了」、「政府的努力，國際友人的贊助，相信台灣很快會回復到正常的生活！」、「相較於不停騷擾又不懷好意的另一個國家。這種善意實在暖心

ET快訊
LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明
7步驟煮出「超好吃泡麵」！　男星親曝關鍵秘訣
側寫／從「鍵盤柯南」變「國民女婿」　起底羅一鈞學霸之路
打完AZ隔天雙腿「冒出紫紅血斑」　超詭異照片曝光
蘋果用戶注意！這組神秘WiFi別亂點　連上去恐「全失靈」
4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」估提前抵達
「百年難得一見走鐘演出！」　他細數荒謬提案：國民黨末路

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

診所自購200新冠肺炎快篩試劑 闆娘實測深入8公分插鼻痛到哭

柯震東揪陳柏霖直播「流鼻血濾鏡致敬」　醉虧KID：有人結婚你還在生氣嗎？

寶寶晚上不睡覺偷爬起來玩玩具 爸爸開門進來...她嚇到躺平裝睡

張晨光直播賣貨哭了！遭酸「晚節不保」　紅著眼眶鞠躬：每個角色我都想扮演好

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

美援助250萬劑莫德納「超越台灣現有疫苗數」　65歲長者有望打得到

LIVE／250萬劑莫德納將抵台　陳時中最新說明

4000人緊盯動態！華航「莫德納專機」衝追機第一　估提早半小時到

打完AZ隔天！長輩雙腿「冒出紫紅血斑」超詭異　照片曝光引議

嬤打疫苗！醫一摸「心臟快不跳了」急勸退：X打完倒下去不知算誰的

洗腎婦打AZ腦部腐爛3分之2等死　高大成曝「2關鍵」是疫苗害的

美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

柴犬發抖躲校園！100天後變「校犬」趕走暴衝水牛...守護特教孩子

哈利梅根「開戰皇室導火線」曝！　遭老爸查爾斯犧牲…暴怒公開反擊

海外解封帶動消費　5檔全球股票型基金淨值創新高！

謝謝賈永婕！屏東安泰醫院獲贈5台救命神器　蘇清泉曝「她」牽線

廣西新增1例境外移入陽性　曾在廣州隔離14日「前4次檢測都陰性」

疫苗接種率近60％！以色列校園突爆群聚　44人染Delta病毒

Delta變種流行率「14天翻1倍」！佔美國這地9成病例　秋季恐大流行

古巨基驚覺1歲兒「半夜夢遊」！睡一半突冒2動作　夫妻輪流熬夜盯

台大發千字聲明控「權貴打疫苗是抹黑」　院方：不排除採取法律行動

柯文哲籲中央：依年紀決定疫苗分配　「優先順序太含糊」引發特權爭議

林可彤一打二崩潰！揭「產後返家慘況」：兩個才叫恐怖

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

女發燒請假被開除　網竟這樣勸

桃園企業快篩！2.5萬移工71人陽性　PCR結果出爐

「解封5條件」曝　醫：北北基桃慢一點！中南部先

長輩打疫苗5天「全台累計63死」

梅雨又要來了！下周雨彈狂炸3天

外公打AZ亡需解剖…家人含淚拒絕

最辣前國文老師曬「接種疫苗卡」　網看照狂歪樓：穿這樣去！？

更多熱門

相關新聞

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

首波接種醫護憂　打不到第二劑疫苗

台北市於3月22日至4月11日完成第一劑疫苗接種的醫護人員共有4627人，台北市議員王欣儀接到陳情，提及醫護4月初完成第一劑接種，預計10週至12週之間，也就是6月底以前要完成第二劑接種，才能讓疫苗發揮最大效用，但台北市長柯文哲下令，實際照顧確診者的第一線醫事人員才能打第二劑，讓他們擔憂打不到第二劑。

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

9點建議修正打疫苗政策　前台大醫點名唐鳳

戰疫前線　萬華消毒班的生死瞬間

戰疫前線　萬華消毒班的生死瞬間

他問「4疫苗要打哪種？」鄉民最愛這款

他問「4疫苗要打哪種？」鄉民最愛這款

台積電捐疫苗遭質疑「未經董事會通過」　公司：已充分討論並獲董事支持

台積電捐疫苗遭質疑「未經董事會通過」　公司：已充分討論並獲董事支持

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情台灣防疫社區感染施景中疫苗莫德納美國

讀者迴響

熱門新聞

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

打疫苗63死　醫嚇查CDC資料：從3頁、2頁、剩1頁

美250萬劑疫苗贈台　藍綠反應差太多

莫德納才第三　全球最多國家使用疫苗排行出爐

戰疫前線　背鍋的華航機師

快訊／桃園804門急診今暫停！市府曝「4人確診」

張峰奇兒凌晨大哭「全住戶都聽見」

女看《厲陰宅3》突慘叫

快訊／國家警報響！高雄淹水畫面曝　大雷雨狂炸

250萬疫苗來！台大醫籲：讓長者選

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

新加坡掀中國科興疫苗「搶打潮」

影／三級警戒滿月　直擊台北街景驚人對比

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

左轉道直行不算違規？全因這條線

更多

最夯影音

更多
孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！

孫德榮姪子想借車他嫌麻煩「直接送一台」　「買車像市場買蘿蔔」開示：努力當有錢人！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

鼠薯見瘦子變嬌羞：X！他好帥喔　柯震東不敢call他「怕寫歌DISS我」

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

遭異樣眼光看待、慘留嗅覺後遺症「台版遺物整理師」揭工作背後祕辛

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

婦人闖紅燈悠哉過斑馬線險遭撞 駕駛急煞！引擎蓋狠吃「神掌功」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面