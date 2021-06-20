美捐250萬劑疫苗今抵台！　台大醫讚：很多駐外人員都在持續努力

▲美國提供250萬劑莫德納疫苗給台灣，預計20日晚間抵達桃園國際機場。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國加碼250萬劑莫德納（MODERNA）疫苗贈台，今晚即將運抵台灣。台大醫院婦產科醫師施景中昨在臉書驚喜表示，「積善之家，必有餘慶」，很難想像一個月前，那種憤慨、絕望、看不到黑夜盡頭的心情，相信疫苗一定會越到越快，明天也會越來越好，也別忘了很多駐外人員，正秘密地積極努力著。

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▲美國送台250萬劑莫德納疫苗。（圖／讀者提供，下同）



駐美代表蕭美琴表示，台美經過多次協商，達成以台灣自行派機取貨的共識，加速取得疫苗，並由她於凌晨2時30分代表台灣政府在機場接收疫苗捐贈，目前載有疫苗的華航貨機已經起飛，預計台北時間20日晚間抵達台灣，感謝美方及時雨一般的援贈，也是美國對台灣展現關懷與支持的具體行動，「就像親自訪問台灣力挺的參議員所說，美國不會讓台灣孤軍奮戰。」

台大醫院婦產科醫師施景中也在臉書驚喜表示，台灣平常一直有在幫助其他國家，所以才會在危急時，一直有國際友人跳出來幫我們，而且這次捐贈真的保密到家，突然就多了250萬劑莫德納正在正在太平洋上飛來的半路中，回憶5月中疫情之初時，許多人憤怒政府一直說超前部署，結果卻始終沒有買到疫苗，還有一堆政治人物、名嘴，天天輪番説著種種謠言、和激烈煽動的話語，台灣瀰漫著那種憤慨、絕望、看不到黑夜盡頭的心情。





施景中表示，上次美國的參議員來訪，承諾「不會讓台灣孤軍奮戰」，今天就驚喜降臨，而且美方還強調此批捐贈純粹為了人道救援，沒有任何政治或經濟利益的交換，他相信疫苗一定會越到越快，我們的明天，也會越來越好，也提到「別忘了很多駐外人員，正秘密地積極努力著」。



文章一出立刻引起網友熱烈反響，「德不孤必有鄰，台灣值得被這樣對待，開心」、「這一波美日疫苗大禮包，真的是要感謝民進黨長期跟美日建立友善邦宜的關係。」、「疫苗得來不易，希望大家珍惜。輪到了就趕快去打！」、「一定要保密到家的啊，否則就是會被從中阻撓」、「許多人默默努力，守護台灣，這段時間擾亂台灣的人也該冷靜下來了」、「政府的努力，國際友人的贊助，相信台灣很快會回復到正常的生活！」、「相較於不停騷擾又不懷好意的另一個國家。這種善意實在暖心