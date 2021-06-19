外公打AZ疫苗亡！通報需解剖…家人含淚拒絕　她嘆：人數應該更多

▲原PO的外公接種AZ疫苗後引發血栓身亡，但家人不想遺體被解剖而選擇不通報。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者鄒鎮宇／綜合報導

全台AZ疫苗大規模接種，但各縣市都傳出接種後猝死的案例，目前已累計63人。有網友爆料，表示她的外公接種疫苗後引起血栓反應，最後放棄急救身亡，但通報需要解剖遺體，感嘆「誰能捨得老人家再挨一次？」因此猜測「施打疫苗後猝死的人，應該比新聞上實際的人數還多，會有像我們這種不願家人被解剖的家屬」。

該名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，表示外公本來聽家人建議不打算施打AZ疫苗，但拿到通知書時還是乖乖去報到，「施打完老人家還很開心的與女兒通話報平安，並驕傲的說著自己是當天最準時報到的第一位施打者。怎料3、4個小時後外公突然倒下，開始面目猙獰的捶打心臟一直說唉唷唉唷來表達自己有多不舒服，家人們趕緊將他送醫治療。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「他有打疫苗？」原PO等人聽到護理師詢問，心揪了一下，默默疑問「難道真的是因為打疫苗？」。經過一個晚上的搶救，原PO的外公已使用強心針及呼吸器維持生命，但想到使用電擊急救可能會骨頭斷裂，她們只好忍痛簽下放棄急救同意書，「最近打完疫苗後猝死的事鬧的沸沸揚揚，怎麼也沒想到發生在自己親人身上。」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝爆料公社公開版）



原PO透露，政府曾說過，若接種完死因為疫苗造成會直接賠償，但她們要的不是賠償，而是讓更多人知道潛在危險。疾管局像她們告知，若要通報，死者的遺體必須解剖，讓原PO一家人無法接受，「我們想讓更多人知道也許還有人跟我們一樣，不忍要在數據上加上一筆必須用在我們親人身上畫上一刀換來」，「我想現在在施打疫苗後猝死的人，應該比新聞上實際的人數還多，會有像我們這種不願家人被解剖的家屬。」

此外，原PO坦言，她也有接種AZ疫苗，疼痛、酸痛、發燒及畏寒等症狀都有發生，感到非常不舒服，甚至有朋友說打完第3天才感覺狀態恢復，「年輕人都這麼不舒服了，老年人真的施打後就絕對不會產生這麼大的反應嗎？也要想想他們是不是承受得了這種不適感」。

「疫苗就像催命符，打完不到24小時外公就走了」，原PO表示，外公雖有慢性病，但平常生活都可以自理，PO文的用意是提醒網友們，「身邊如果有老年人或慢性病的人想要注射，希望大家還是好好評估自身的狀況是不是適合施打疫苗，或是好好待在家做好防疫，真心希望不希望還有這樣的悲劇發生。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘