雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

▲曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍。（圖／翻攝自木下黄太X）

記者閔文昱／綜合報導

台北車站與中山商圈19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成多人死傷。事發當下，一名 日籍前資深記者木下黃太不顧自身安危，徒手替一名遭砍傷的機車騎士止血。木下黃太今（23）日透過 X 等社群平台，以中、日文發布尋人訊息，希望能找到當時一同協助急救的那名男子，「有幾件事想確認，懇請與我聯繫」。

木下黃太今PO出貼文「懇請協助轉發」，內容以中、日文表示，「台北無差別傷人事件發生時，我正在尋找當時與我一同進行止血作業的男性。若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我。有幾件事需要確認，懇請協助。」相關貼文曝光後，迅速被台灣網友轉傳至Threads等社群平台，不少人協助分享，希望能讓當事男子本人或其親友看到，順利與木下黃太取得聯繫。

第一時間衝上前 卻苦無任何急救器材

木下黃太回憶，事發當晚他剛走出誠品南西書店，便察覺現場煙霧瀰漫，已有兩名男子倒地，其中一名機車騎士傷勢嚴重、血流不止。他幾乎沒有多想，立刻上前徒手按壓傷口止血，但因中文能力有限，只能以日文大聲呼救，現場僅有一名民眾前來協助。

由於完全沒有任何急救工具或醫療用品，即使有人將襯衫拋給他當作止血布，仍無法有效止血。相關影片顯示，木下黃太為專心施救，畫面後半段僅剩聲音，現場情況相當危急。

▲木下黃太看到騎士倒下，趕緊上前徒手急救。（圖／翻攝自YouTube／mn op）

救護車到場前失去意識 雙手沾滿血跡

木下黃太事後留在現場拍攝畫面，可見他雙手沾滿血跡。他坦言，救護車抵達時，騎士已經失去意識，讓他感到極度無力與痛心。他表示，自己親身在台北遭遇恐怖攻擊，深刻感受到在缺乏急救設備的狀況下，即便想救人，也可能無能為力，只能眼睜睜看著生命流逝。

回應感染疑慮 認為協助者風險不高

針對部分網友提醒，建議當時一同協助的路人應盡快前往醫院施打 HIV 預防性投藥，木下黃太則回應指出，自己手部僅有輕微傷口，幾乎沒有感染風險，「我覺得他應該不需要」，並希望外界不要因此對該名好心人造成過多壓力。