　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

▲曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍。（圖／翻攝自木下黄太X）

▲曾任職於日本電視台的前資深記者木下黃太目睹37歲騎士遭砍。（圖／翻攝自木下黄太X）

記者閔文昱／綜合報導

台北車站與中山商圈19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，造成多人死傷。事發當下，一名 日籍前資深記者木下黃太不顧自身安危，徒手替一名遭砍傷的機車騎士止血。木下黃太今（23）日透過 X 等社群平台，以中、日文發布尋人訊息，希望能找到當時一同協助急救的那名男子，「有幾件事想確認，懇請與我聯繫」。

木下黃太今PO出貼文「懇請協助轉發」，內容以中、日文表示，「台北無差別傷人事件發生時，我正在尋找當時與我一同進行止血作業的男性。若您看到此訊息，請透過私訊聯繫我。有幾件事需要確認，懇請協助。」相關貼文曝光後，迅速被台灣網友轉傳至Threads等社群平台，不少人協助分享，希望能讓當事男子本人或其親友看到，順利與木下黃太取得聯繫。

在 Threads 查看

第一時間衝上前　卻苦無任何急救器材

木下黃太回憶，事發當晚他剛走出誠品南西書店，便察覺現場煙霧瀰漫，已有兩名男子倒地，其中一名機車騎士傷勢嚴重、血流不止。他幾乎沒有多想，立刻上前徒手按壓傷口止血，但因中文能力有限，只能以日文大聲呼救，現場僅有一名民眾前來協助。

由於完全沒有任何急救工具或醫療用品，即使有人將襯衫拋給他當作止血布，仍無法有效止血。相關影片顯示，木下黃太為專心施救，畫面後半段僅剩聲音，現場情況相當危急。

▲▼木下黃太（圖／翻攝自YouTube／mn op）

▲木下黃太看到騎士倒下，趕緊上前徒手急救。（圖／翻攝自YouTube／mn op）

救護車到場前失去意識　雙手沾滿血跡

木下黃太事後留在現場拍攝畫面，可見他雙手沾滿血跡。他坦言，救護車抵達時，騎士已經失去意識，讓他感到極度無力與痛心。他表示，自己親身在台北遭遇恐怖攻擊，深刻感受到在缺乏急救設備的狀況下，即便想救人，也可能無能為力，只能眼睜睜看著生命流逝。

回應感染疑慮　認為協助者風險不高

針對部分網友提醒，建議當時一同協助的路人應盡快前往醫院施打 HIV 預防性投藥，木下黃太則回應指出，自己手部僅有輕微傷口，幾乎沒有感染風險，「我覺得他應該不需要」，並希望外界不要因此對該名好心人造成過多壓力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
351 1 6005 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
余家昶英勇殉難　今晚民眾點燈歌唱追思
花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站設立悼念牆
張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

快訊／新北公寓瓦斯外洩！熱水器點火引爆　越籍男洗澡燒燙傷送醫

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

雙手沾血救騎士！日記者急尋「一起止血的那名男子」

心疼陳佩琪在家跪著擦地板　柯文哲哭說家裡沒傭人：我很節儉

快訊／新北公寓瓦斯外洩！熱水器點火引爆　越籍男洗澡燒燙傷送醫

台中晚間死亡車禍！女騎士碰撞聯結車「血流滿地」　傷重搶救不治

張文當保全魔性顯露？「沒分到龍眼」嗆同事被告恐嚇離職

KP SHOW票房也算政治獻金　柯文哲諷檢敢同樣標準查辦賴清德？

快訊／台中女警收押！留言當張文模仿犯號召者...還要槍殺盧秀燕

「殺錯，無法回頭」　廢死聯盟最新貼文遭灌爆：自以為清高正義

獨／同樣都3天！張文隨機殺人攻勢「第二基地」曝...預訂聖誕節入住

誠品南西「1女突倒地尖叫」！自稱靈界感應　友索蠟燭要淨化

SEVENTEEN WOOZI入伍3個月爆「被上士施壓」　邀歌手婚禮無償獻唱

許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

《英雄聯盟》T1宣布Oner續約兩年！共同前行至2028

冷氣團接力恐今冬最有感　2地區「第一線迎戰」圖看最冷時間

柬埔寨要求停火談判「改至吉隆坡」！泰國拒絕：須依雙邊機制進行

中美貿易摩擦退潮　亞洲新興經濟體面臨結構性變局

北捷無差別攻擊案！余家昶路過制止殉難　今晚民眾點燈歌唱追思

賈永婕推101光雕遭疑「國難當前不宜舉辦」　釣出本人親回

王ADEN臭臉爭議公關翻車　潔哥提1方法「活動一定會接滿」被狂推

花海送別「北捷英雄」余家昶　台北車站B1設立悼念牆

【這樣比較好睡】鑽紋龜在掛水中睡覺 鼻子還冒泡泡

社會熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

即／PO文槍殺盧秀燕　台中25歲女警收押

即／留言恐嚇「在盧秀燕腦門開3槍」　女警遭聲押

女警嗆「對盧秀燕開3槍」　11月就被禁止領槍服勤

男網上鼓吹「殺人正義」　遭調查局拘提

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

余家昶遭刺死！母喊「張文做的和他父母沒關係」

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

更多熱門

相關新聞

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

北車攻擊事件　許淑華：3死每人600萬

台北車站與中山商圈19日晚間發生隨機攻擊事件，造成3人死亡、11人受傷。民進黨台北市議員許淑華今（22）日晚間表示，北市府將對3名死者各給予600萬元撫卹金，11名傷者醫療費用則由市府全數協助，相關預算市議會也將全力配合，盼在悲傷之後，陪伴社會一起往前走。

預告恐攻「卻5萬元交保？」　網轟爆！律師分析關鍵

預告恐攻「卻5萬元交保？」　網轟爆！律師分析關鍵

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

獨／2男闖大樓貼女子　大樓住戶：貼滿三層樓

「尋人啟事」姊妹搶菜內幕曝光！

「尋人啟事」姊妹搶菜內幕曝光！

關鍵字：

台北攻擊急救協助日籍記者尋人啟事社群呼籲

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台中25歲女警PO文「對盧秀燕開3槍」

即／張文父母下跪道歉！鞠躬吐「造成社會嚴重損害」：對不起

張文父是退休竹科工程師　母寵兒連停車費都幫繳

快訊／王ADEN遭轟「公審未成年女粉」 台北跨年演出確定掰了！

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

張文有「心儀女子」！　檢警急尋查犯案動機

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

「土方之亂」運費暴漲10倍　建商淚訴：透天建築完蛋了！

朱孝天反擊阿信道謝文是「場面話」！

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

快訊／王ADEN「結屎面」遭轟霸凌女粉！　痛失跨年工作回應了　

割頸受害人父母8點聲明　向子致歉：爸用盡力氣沒換來公平正義

樂天女孩再爆離隊潮！新球季未開已走7人

更多

最夯影音

更多
陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面