　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

美國本來答應援助台灣75萬劑疫苗，不過路透社19日報導指出，美方增加三倍的量，將在20日將250萬劑莫德納運抵台灣。對此，涉外高層透露，美方過去這段期間，一直掌握內部政治輿情，憂心境外勢力與在野黨在疫苗議題上，有政治操作愈發嚴重的趨勢，同時也被刻意炒作，台灣需要特定疫苗否則「買不到疫苗」的氛圍，這讓美方不得不緊急調整援台的計畫。

美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Daniel Scott Sullivan, R-AK）、昆斯（Christopher Andrew Coons, D-DE）等3位參議員，在6月6日閃電訪問台灣，並宣布援助台灣75萬劑疫苗。不過，路透社19日報導指出，美方將在20日運送250萬劑疫苗給台灣。

據涉外高層表示，台灣在5月中旬疫情開始升溫，但其實放眼全球的疫情狀況，台灣還是在20名以內，依然是防疫的前段班，因此在疫苗分配上，當時確實很難一次獲配較多的疫苗。

不過，涉外高層指出，這段期間以來，美方持續關注國內政治輿情，發現特定境外勢力操作的鑿痕很深，而在野黨也有不少操作疫苗的政治動作，刻意散播與建立台灣政府不買特定品牌的疫苗，就是買不到疫苗的印象，扭曲了整體社會氛圍。

因此，涉外高層坦言，美方非常憂心台灣近期的政治氛圍下，不希望疫苗的議題有被過度政治操作的狀況；因此，在配發疫苗的政策上，也緊急進行調整，甚至直接調高三倍的量。

涉外高層說，美方印象最深刻的是，在這些操作下，台灣內部看起來，好像全世界只剩下兩種疫苗，一種是BNT，一種是科興，其中BNT還只能透過中國大陸來買，不然就是各種「擋疫苗」的議論。

ET快訊
250萬劑莫德納疫苗起飛　上機畫面曝光！
快訊／250萬劑莫德納疫苗起飛了！蕭美琴公開照片：感謝拜登政
美捐台250萬劑莫德納！陳時中套用酈英傑一句話回應
美國加碼捐贈台灣250萬劑疫苗　蔡英文：台美友好「堅若磐石」
美國加碼捐贈台灣250萬劑疫苗　行政院回應了
才剛做好折線圖！美國秒贈250萬劑疫苗…女醫師尷尬：突破天際
烤箱過勞竟狂吐「鮮紅血河」　她還原真相廠商秒回：請自首吧

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

250萬莫德納「無附帶條件」！美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

快訊／250萬劑莫德納疫苗起飛了！蕭美琴公開照片：感謝拜登政府

還原禾馨疫苗關說　黃世傑：我把「蔡專員」聯絡方式給高嘉瑜

台美友好「堅若磐石」！美國加碼贈250萬劑疫苗　蔡英文：備感溫暖

美國加碼捐贈台灣250萬劑疫苗　政院：患難見真情

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

AIT證實美將贈台250萬劑莫德納　「台灣是可信賴的朋友」

獨／透過高嘉瑜喬疫苗⋯禾馨「超過10人」違規偷打　恐吃百萬罰單

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

三級警戒滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央地方

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

《機智醫生生活2》「五人幫」一樣幼稚　曹政奭吃餅乾挨罵！對鄭敬淏灑水驅魔

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

250萬莫德納「無附帶條件」！美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

快訊／250萬劑莫德納疫苗起飛了！蕭美琴公開照片：感謝拜登政府

還原禾馨疫苗關說　黃世傑：我把「蔡專員」聯絡方式給高嘉瑜

台美友好「堅若磐石」！美國加碼贈250萬劑疫苗　蔡英文：備感溫暖

美國加碼捐贈台灣250萬劑疫苗　政院：患難見真情

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

AIT證實美將贈台250萬劑莫德納　「台灣是可信賴的朋友」

獨／透過高嘉瑜喬疫苗⋯禾馨「超過10人」違規偷打　恐吃百萬罰單

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

三級警戒滿月／回顧柯文哲防疫「撿到槍」　10大金句砲打中央地方

外公打AZ疫苗亡！通報需解剖…家人含淚拒絕　她嘆：人數應該更多

250萬莫德納「無附帶條件」！美曝加碼原因　外媒預測跟晶片有關

台南打疫苗年齡再調降　20日起開打75歲以上及65歲以上具原住民

快訊／250萬劑莫德納疫苗起飛了！蕭美琴公開照片：感謝拜登政府

連線訪問／史嘉蕾喬韓森「感謝黑寡婦」：變更勇敢　招牌動作被狂笑

郭碧婷產後復出…遠端接陸綜！女神變曬娃狂魔「看我的娃」

美加碼捐台250萬劑莫德納！陳時中套用酈英傑一句話回應

還原禾馨疫苗關說　黃世傑：我把「蔡專員」聯絡方式給高嘉瑜

250萬劑疫苗上機照曝光！他公開進度：已經裝好了，準備起飛

符咒小人釘門板！高雄女控鄰居為「狗屎」出陰招　雙方互檢舉4月

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

政治熱門新聞

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

高嘉瑜關說特權疫苗　網灌爆臉書怒

幕後／美國憂心疫苗遭到政治操作　火速提高援台250萬劑莫德納

開放鄰長接種疫苗！盧秀燕鏡頭前鞠躬

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

林昶佐反3+11公開　網噓爆：有黨意沒民意

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

好心肝特權疫苗爭議調查出爐　北市府1430公布懲處名單

幫禾馨關說取得85瓶疫苗　高嘉瑜下午3時半親上火線說明

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

快訊／被柯文哲爆料幫禾馨蘇怡寧關說疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

更多熱門

相關新聞

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

啃老男拒絕工作！狠心槍殺父母和妹妹

美國愛荷華州一名20歲男大生傑克森（Alexander Jackson），因為不願意接受父母讓他出去工作的建議，於是狠心將雙親和妹妹殺死，還謊稱家人被一名蒙面男闖入後射殺。

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

川普75大壽不見梅蘭妮亞　離婚傳言再起

快訊／美捐贈莫德納疫苗明天來台？陳時中一句話回應

快訊／美捐贈莫德納疫苗明天來台？陳時中一句話回應

Honda Civic只要60萬就能買得到

Honda Civic只要60萬就能買得到

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

新冠2019年已入侵美國！5州民眾早有抗體

關鍵字：

美國

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

快訊／美國贈台250萬劑莫德納「明天到」　比預期多了3倍

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

23歲校花「流出2段不雅片」認了

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

戰疫前線　背鍋的華航機師

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面