力拚近期第二針完成接種！　大陸多地暫停預約第一針疫苗　

▲廣州市民接種新冠疫苗。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸力拚疫苗普及率，最近施打策略出現「重大調整」。除了廣東宣布第一針疫苗暫停接種，其他各省也暫停新冠疫苗第一針接種，全力轉入施打第二針階段。之後，新一輪施打者要等到7月才可以預約。對此，大陸抗疫專家鐘南山院士解釋，「為了使體內產生足夠抗體，第一針後4-6周打第二針比較好。」

據《中國新聞周刊》報導指出，除了廣州市宣布第一針疫苗暫停，包括河南、遼寧、江蘇、湖北、陜西、安徽等多個地方也採取相同政策。第一針暫停預約，要等到7月才可以。

近日，大陸各地發現不少確診者都是施打完第一針，在21天等待空窗期就染疫。對此，大陸政府決定先將近期施打第一針疫苗的民眾，再接力施打完第二針，嚴防有人忽略或是忘記，浪費施打資源。

▲大陸調整施打策略，暫緩第一針接種，七月份才可以預約。（圖／CFP）

廣州醫科大學附屬市八醫院院長雷春亮也表示，廣州市的本土感染病例中，發現有4例患者注射第一針新冠疫苗，還沒來得及打第二針，就被感染了。因此，接種疫苗對於預防重癥和避免嚴重後遺癥，至關重要。

同時，疫苗要發揮高效果，全程免疫也非常重要。鐘南山在接受《中國新聞周刊》採訪時也表示，「為了使體內產生足夠抗體，第一針後4-6周打第二針比較好。」

簡單來說，兩針型的疫苗，第一針是初始針，對免疫系統起激發作用，第二針是增強針，誘導出更強的抗體形成，從而促使疫苗的免疫反應完全形成。