澳門：台灣移入確診者感染的是「印度Delta變種病毒」

▲桃園機場湧現大批出境人潮。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

澳門官方18日通報一例台灣移入確診病例，患者為一名59歲男子。經過檢測後，澳門官方19日再指出，該名患者感染的病毒為Delta變種病毒，也就是近期在印度流行的變種病毒。

澳門新冠病毒感染應變協調中心表示，澳門第53例新冠肺炎確診病例（於17日由台灣來澳的台灣地區居民）初步檢測結果顯示感染的病毒為Delta變種病毒，該種變種病毒在印度首先發現。

應變協調中心提到，該患者於2020年10月至2021年1月在越南工作，據資料顯示越南亦已存在Delta變種病毒；由於病人的核酸檢測結果病毒量低，血清IgG呈弱陽性，IgM呈陰性，符合復陽的表現，故初步判斷該病例在越南感染機會較大。

澳門官方18日通報此病例時指出，該患者未接種過新冠疫苗，15日的核酸檢測結果為陰性，17日搭乘星宇航空航班抵達澳門，檢測後鼻咽拭子檢測樣本結果對新型冠狀病毒檢測呈陽性，血清結果IgM為陰性，IgG為陽性，確診為新型冠狀病毒肺炎。

澳門官方還說，患者否認在台灣期間曾接觸有新冠肺炎病徵人士，或曾到人多擁擠的地方逗留，台灣同住家人均沒有確診，目前無發燒、咳嗽或呼吸困難等症狀，情況一般。

▼澳門近期發現多例台灣移入確診。（圖／CFP）

