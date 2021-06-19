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台南市出現緩打潮　黃偉哲：調整施打疫苗年齡提高長者保護力

▲台南市政府18日起將開始服務83歲以上、75歲以上持重傷病卡長者、75歲以上具原住民身分施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對外界關心台南市出現疫苗緩打潮問題，台南市長黃偉哲指出，現在疫苗還是少於想要施打的人，所以我們會持續機動的調整，第1個調整年齡，因為中央流行疫情指揮中心是規定75歲以上的優先，台南在75歲以上優先的這個大前提下，年齡再持續往下修成80歲以上長者施打。

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲說，還有其他施打對象，像環保局還沒有全面打完，還有一些可以列入優先的第1類跟第2類，甚至第3類的優先順序，市府也往前來提，這也是調整因應方式。黃偉哲說，施打的狀況以及長輩擔心施打疫苗的部分，這是一個科學問題，長輩不需要過度擔心，家人也不需要過度擔心。

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖說，這次COVID-19的AZ疫苗施打注意事項，除了中央，地方也一直跟大家宣導，那些情形不能施打，有疫苗過敏史者，第2個是施打第一劑COVID-19疫苗出現嚴重的過敏，18歲以下的青少年過去曾經發生血栓合併血小板低下的症候群，這些不適合施打。

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，哪些要暫緩施打，就是現在正在發燒，或是有嚴重急性的疾病者，短期內曾接種其他疫苗，原則上是建議暫緩，那如果你血小板低下或任何凝血的異常，那免疫功能不全，懷孕或是可能懷孕的婦女，正在哺乳的女性，這些要經醫師的評估，這些是我們再次提醒，這是AZ疫苗要施打的注意事項。

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

許以霖說，19日因為是假日，再加上市府有些注射站19日是暫時休息，所以19日的施打狀況也還算平穩，市府從20日開始80歲以上的長者、70歲以上具有原住民身分的長者，也都可以加入施打的行列，也再次希望身體狀況還蠻穩定的民眾，符合資格的人儘快出來施打，趕快讓台南市市民的免疫力趕快達到一定的保護力。

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黃偉哲說，基本上市府是依據到貨的疫苗數量，然後以施打率50％在核算，譬如說我們到貨台南市有3萬劑，市府就會匡列通知6萬人，然後施打率50％，那就可以把這3萬劑打完，基本上用這樣的方式來做一個匡列的對象，所以我們接獲31700劑AZ疫苗，這一波是把80歲以上的年長者來做一個放寬，能夠讓長者儘快來做施打。

▲台南市政府18日起將開始服務83歲以上、75歲以上持重傷病卡長者、75歲以上具原住民身分施打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有些有長者詢問若沒打AZ疫苗，想改打莫德納疫苗，之後市府會開放讓他們打嗎？可以重新約定安排嗎？黃偉哲市長說，這部分會依據中央流行疫情指揮中心的指導原則辦理。台南市衛生局許以霖說，莫德納疫苗到貨量較少的時候，中央是建議開放給1到3類人員施打，一開始是給第1類，現在是開放給1到3類，有些學會也建議說讓第1類孕婦能夠優先選擇莫德納疫苗的施打，這點台南市很早就做到了，很早就跟各醫院醫療院所公告，請他們開放給第1類醫事人員懷孕的優先選擇莫德納疫苗施打。之後比較大量的莫德納疫苗配送到後，市府會遵照中央公布的施打原則，來訂定施打辦法。黃偉哲強調，中央沒有說開放的部分，我們就不開放，中央有說可以開放或優先的部分，我們一定不會讓項目內的人打不到。

▲台南市東區公所主任秘書陳俊達在家屬同意下，將阿嬤「公主抱」衝進入衛生所施打，現場民眾拍下這一幕，上傳網路上成暖心的美景。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對民眾擔心如果確診者的交通工具會不做清消的疑義，黃偉哲說，確診者乘坐過的是大眾運輸系統或是防疫計程車，那是一定會清消的，那如果確診者駕駛過或乘坐過的車輛是自己用的車輛，市府會徵得家屬同意開車門來做清消，但是不會主動開車門，因為這是私人財產，我們不能主動去幫人家做一些動作。

衛生局長許以霖說，在台南市有幾件個案是因為家屬開車北上去接孫子回來，在這一點市府都有協助家屬或是告訴家屬如何做，包含安全帶、把手、方向盤是要用酒精去消毒，其他座椅這些是要用漂白水消毒，這一點我們衛生局也都有協助家屬去進行私人車的清消動作。

▲針對台南市出現緩打潮，黃偉哲表示會放寬調整施打疫苗年齡及對象，儘早讓台南市民有保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也說，對各區公所人員幾乎全數動員協助衛生所施打作業，可視為第1線防疫人員，然目前除里幹事外，多數尚未施打疫苗，區長造冊爭取納優先施打，區公所人員目前有在協助一些包括通知長者來打疫苗這些通知的工作，或其他防疫工作，市府會優先予以施打疫苗。

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