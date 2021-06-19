高嘉瑜關說疫苗　柯文哲「我只公布事實」：她自己的行為自己解釋

記者陳家祥／台北報導

北市好心肝診所爆出疫苗施打爭議，政風處介入調查後，北市府於19日下午公布調查結果。台北市長柯文哲爆料，是民進黨立委高嘉瑜關說，衛生局長黃世傑才「轉達」給股長，發給禾馨診所85瓶疫苗。對此，柯表示，不去替誰解釋，只是公布事實，「每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理」。

▲立委高嘉瑜涉關說疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）



柯文哲說，「我看報告寫是高嘉瑜」，不過她一定有她的說法，我也不預設立場，為什麼會打電話給衛生局？一定是選民請託，但是我也不去替誰解釋，我只公布事實，每個人怎麼解釋她的行為，她自己要處理。

柯文哲說，好心肝診所鬧得沸沸揚揚，我的態度是這樣，開放政府、全民參與、公開透明是政治價值，人一定會犯錯，有做錯、做不好的，調查清楚修一修，在這事件我是完全交給政風調查，調查出來，我們有義務要跟社會揭露。

黃珊珊說，當時的說法是股長同意讓好心肝取得15+100瓶的疫苗，但進一步清查，6月10日把所有疾管科配給診所部分一一說明，同時當天檢調單位也介入調查。

黃珊珊指出，昨天政風處完成調查報告，當時規定是中央指揮中心疫苗接種計畫，沒有限制疫苗施打地點但有針對對象規範，因此診所施打疫苗沒有違反中央規定，但違反北市府的政策。

政風處長沈鳳樑說，分別訪談疾管科科長、股長2位承辦人以及局長，也訪談了好心肝接洽的執行長。當時就是發給這三家診所，好心肝、小禾馨、合眾，好心肝拿到疫苗前，禾馨就在5月31日到6月8日拿到85瓶疫苗，「5月30日有中央級某民代轉達要求，黃局長就把要求轉給專員」，後來就直接跟小禾馨集團的人員聯繫，第一次核發40瓶，陸續到6月8日，總共85瓶。