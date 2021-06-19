僅7縣市新增個案！陳時中「影響縣市變少」病例數穩定　1圖看分佈

記者施怡妏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增127例本土病例，另有20例死亡，已經連續7天單日病例低於200例。指揮官陳時中表示，病例數穩定，影響縣市較少，擴張範圍漸漸縮小，但還是要持續努力。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲0619單日確診地圖。（圖／ETtoday）

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指揮中心說明，今日新增的案例，其中以新北市81例最多，其次為臺北市30例，桃園市8例，新竹縣3例，新竹市、基隆市各2例，臺中市1例。其中雙北地區以外縣市16例中，12例為已知感染源、4例關聯不明；相關疫情調查持續進行中。

▲0619新增確診病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之127例本土病例，為60例男性、67例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年6月3日至6月18日。

今日另新增20例死亡個案，為男性10位、女性10位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月12日，確診日介於5月20日至6月17日，死亡日介於6月10日至6月16日。

▲0619全台總數確診地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 12,440 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,005 人

台北市 4,113 人

基隆市 273 人

桃竹苗

桃園市 609 人

新竹市 34 人

新竹縣 73 人

苗栗縣 498 人

中彰投

台中市 180 人

南投縣 30 人

彰化縣 250 人

雲嘉南

雲林縣 20 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 41 人

高屏

高雄市 63 人

屏東縣 33 人

宜花東

宜蘭縣 93 人

花蓮縣 67 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人