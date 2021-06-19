拜登拉歐洲組抗中陣線！　德媒揭不同觀點：G7已不合時宜

▲美國總統拜登聯合歐洲對抗中國。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

美國總統拜登過去一個多星期以來先後前往英國與歐陸，參加G7領袖峰會、北約峰會及歐盟與美國峰會，聯合歐洲對抗中國，但德國媒體有觀點認為，歐洲未必要唯美國馬首是瞻抗中。

德國「時代週報」（Die Zeit）一篇評論指出，14 日北約領袖峰會後的聯合公報猶如這次拜登歐洲行的成績單，「中國」一詞出現高達10次，在北約峰會前所未見。

北京透過核武與益發咄咄逼人行徑擴張影響力，引起西方盟國警覺。美國在北約峰會聲明促成用強硬文字應對中國，歐洲雖順遂華府心意但透露出不情願。法國總統馬克宏儘管支持聯合聲明，但也強調北大西洋公約組織（NATO）不應淪為太平洋聯盟。

評論指出北約也許需要新對手，但找上中國恐不適合。與中國的衝突，究竟屬既有國際體系下的爭端，還是民主與威權模式間的體制衝突，歐洲採前者而美國採後者，如今北約被美國拉入戰局，西方國家在外交政策上須對此公開釐清，而非一如既往般妥協了事。

評論認為，過去一個多星期以來各項峰會全都聚焦中國的情況恐造成誤導，拜登把西方與中國間的諸多衝突，一律定調為民主VS威權的意識形態對決，恐非正確。一方面中共仍非另一種社會模式典範，摻雜毛澤東思想、民族主義與國家資本主義的中國體制，打壓言論自由、以強硬態度維護地緣利益，在世界吸引力有限。

評論認為，重要的是北約自身就不是一個完美的民主聯盟（光看成員裡有土耳其便知），光是保護東歐免於俄羅斯恫嚇就夠讓北約焦頭爛額，波蘭與波羅的海國家也不願北約分心去對付中國，擔心盟國防衛與嚇阻的面向走調，抗中顯非北約的任務。

評論最後直言，把今日民主自由面臨的各種威脅全歸咎中國崛起，本身就是種自欺欺人的理由。西方所面臨最大威脅不在與中國模式的競爭，民主的危機不在外部，恰好正是內部，因為要扭轉政治與社會兩極化、制度的自我衰微，只能從內部著手。

▲德媒形容G7已是個「茫然不知所措者俱樂部」。（圖／達志影像／美聯社）



德國「商務日報」（Handelsblatt）一篇評論指出，拜登建立「民主聯盟」抗中的作法，不符歐洲的利益，形容七大工業國集團（G7）已是個「茫然不知所措者俱樂部」。

報導形容，這次G7峰會對外傳遞一種「西方回來了」的訊息，但這回在英國康瓦爾（Cornwall）召開的G7 領袖峰會，盼喚起世人1990年代西方榮景的作法已不合時宜。

一來舊世界－所有事情一律由西方國家以民主價值衡量－已不復返，二來是也許美國沒有，但西方民主政體普遍經濟不振，動能已不若其他地方。拜登執行外交政策展現硬實力且毫不妥協的特質，對歐洲盟友而言本身就有風險。

歐盟的難處在於一方面要靠美國施壓中國改善貿易不公，卻又不希望與中國撕破臉，尤其德國，因為與中國決裂，歐洲的損失會比美國更大，歐盟比美國更加倚賴中國市場，使得歐美間固然有許多共同利益，但無法事事一致。

評論指出，歐洲勢必得有一套自主的外交政策，尤其過去4年川普政府給予歐洲不可靠的感覺仍餘悸猶存。美國民主光環褪色，今年1月6日國會被佔陰影、已然兩極化的美國恐很快又選出一個川普二號甚至他捲土重來，這些不是拜登用感性言詞與盟邦修好就能釋疑。

評論認為，美國在國內危機仍深，對外要處理如何與中國共處的問題，恐使華府未必可預測，也讓歐洲有更多理由走自己的路，這不是要把民主、自由與法治等西方價值相對弱化，而是要克服舊有的「以西方為中心」的世界觀。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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