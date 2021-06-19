日本高齡「到宅接種」獲長輩大讚！　全國65歲以上施打數破1500萬

▲日本已有1532萬餘名65歲以上高齡人士接種新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本近來積極提升疫苗接種率，目前已經有超過2100萬人施打第一劑疫苗，其中1532萬餘人是65歲以上高齡人士。除了號稱效率8倍的福岡縣「宇美方式」施打法以外，宮城縣更推出「到宅接種」服務，透過醫生視訊看診，讓護理師帶著接種設備到長者家中施打疫苗，讓不便外出的老年人也能順利受到疫苗保護。

根據仙台《河北新報》報導，宮城縣大崎市為了提升老年人接種率，推出了高齡居家接種服務，診所護理師會帶著疫苗和藥物、點滴、氧氣面罩等設備到長者家中，醫生透過平板電腦進行遠端看診評估，就能替身體不便外出的長者施打疫苗。

現年82歲的大崎市市民安藤就表示，他因為腳不方便行走，無法到大醫院或是集體接種會場，「能在家中進行接種真是太好了。」護理師到達後，會先確認預約接種卡，醫生評估無虞後進行接種，施打完後會觀察15分鐘才離開。

當地大和診療所院長大藏暢表示，這對於無法出門的長輩來說是很好的選擇，線上看診也能降低醫生外出的負擔，目前該診所已經進行了100次的在家接種服務，未來也將繼續以住在交通不便地區的長者作為優先服務對象。

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