三級警戒滿月／侯友宜鐵腕探長風格不變：慎防第二波大海嘯





▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

國內疫情自5月13日爆發大流行後，中央15日即宣布雙北三級警戒，並且於5月19日擴大為全國三級警戒，歷經1個月後，雙北每日確診人數已控制在兩位數。即便如此，新北市長侯友宜維持一貫「料敵從寬，禦敵從嚴」的風格，強調目前新北市沒有解封的條件，若稍有不慎，就會引發第二波大海嘯。



英國變種病毒疫情來勢洶洶，朝野政治口水也潑得兇，國內本土案例已攀升至12680例，而538例確診者死亡中，新北市就佔了全國的5成。因此，有人將矛頭指向新北市長侯友宜，認為比起醫界出身的台北市長柯文哲、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，質疑警察背景的他「不懂公衛」，才會造成新北疫情如此嚴峻。



事實上，這段時間，侯友宜背後有2大專業團隊支撐，從科學、醫學角度給予協助，他尊重並接納團隊意見，果斷採取嚴厲又快速的防疫措施，其中最重要的一步是，針對高風險區域劃出熱區加強檢測，找出大量隱性染疫者，透過阻斷傳播鏈，對於疫情控制有具體成效。

時間回到三級警戒實施之前，侯友宜率先於5月12日即關閉八大行業、網咖、電子遊戲場、公有文化場館、圖書館、活動中心、國民運動中心；在15日升三級警戒後，他立即關閉所有風景區、主題樂園、旅服及遊客中心、夜市及宗教寺廟，並由新北市部立台北醫院、新北聯醫板橋院區做後盾，針對有症狀高危險區域開放免費篩檢。





▲受新冠肺炎嚴重影響，市府宣導非民生必要店家自主停業。（圖／記者林敬旻攝）

5月17日，侯友宜與台北市長柯文哲達成共識，針對公私立高中職、國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心，宣布18日起至28日停課。隔日，侯友宜率全國之先，規定外出不戴口罩即開罰3千至1.5萬，不久後也宣布關閉轄內6百多處公園、涼亭設施全面封閉，避免群聚。

在廣篩政策上，雙北共同宣布停課兩週的同時，侯友宜於板橋開設了第一個社區篩檢站，19日再成立永和耕莘醫院、部立樂生療養院、土城醫院等3個快篩站，接著21日、22日陸續增設中和、新店、輔大社區及三重篩檢站。由此可看出端倪，板橋、永和、新莊、土城、中和、新店是新北市疫情最嚴峻的區域，也就是後來實施強化三級警戒「熱區」。

隨後，侯友宜在5月23日於板橋、中和成立了第一個「熱區防疫中心」及「機動篩檢站」，啟動強化三級措施、高密度巡邏、高頻率消毒，接下來的2週，侯友宜接連於三重、新莊、土城、永和、新店等地區實施，為將來可能的擴大管制（封城）做實戰演練。至今新北已有39處篩檢站，總篩檢量高達79420人，篩出1093例隱藏於社區中的確診者。

在民生店家部分，侯友宜於5月20日提出，量販店、大賣場、超商、傳統市場等，一律禁止內用，全面改外送或外帶，也不可販賣無完整包裝的熟食；餐飲內用之營業場所全面停止內用，一律改採外帶或外送等。





▲新北社區快篩站持續加大篩檢量能。（圖／記者湯興漢攝）

由於職場染疫比例為16.83%，除了廣設社區篩檢站外，侯友宜也在6月7日推動268家位於高風險區的100人以上企業，啟動企業快篩政策，並公告相關防疫措施，包括暫停開放非必要公共區域、提供個人用餐空間等措施，違者一律開罰。

而團隊在各項措施進行下，也同步進行科學化分析，因為新北市29個行政區中，板橋確診個案數最多，其次為中和，因此板橋聯醫最早成立社區篩檢站，再搭配公衛防疫措施（NPIs）實施程度由30% 提升至50%，有效再生數(Rt)也從4降至2.9。5月23日新增板橋聯合醫院「機動篩檢站」並在疫情熱區成立「熱區防疫中心」，啟動為期3天的強化三級防疫措施，而有效再Rt值亦從3.18降至0.69，對應之NPIs實施程度達到88%。

因此，儘管市民被迫低度活動，難免產生怨言，侯友宜仍堅持實施一連串快、狠、準的防疫措施下，板橋區目前NPIs實施控制程度超過95%，且Rt值已經小於0.3，即代表區域內疫情因為高度的公衛措施已有效控制。

對於新北市這一個月下來的整體防疫作為，權威公衛專家陳秀熙認為，新北市疫情發展較台北市晚1至2週，然而在侯友宜即時公衛防疫措施下，有效地將板橋及中和疫情控制住，對於阻斷社區隱性感染，已足以成為台灣公衛防疫措施示範模版。