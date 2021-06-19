高嘉瑜：我一年多沒見到柯文哲　「感情已經不如以往」

記者林銘翰／台北報導

好心肝診所爆出違規施打疫苗爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，針對有中央級民代介入，柯文哲驚爆是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜受訪時表示，她覺得有點訝異，這次有點被突襲的感覺，並透露與柯文哲已經一年多沒有見面，「代表我們的感情已經不如以往」。

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，許多藝人、主持人皆捲入風波，檢方、政風處介入查後，北市府19日下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，有某中央級民代曾在5月30日向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所的要求，柯文哲在回應媒體提問時，驚爆這位民代身份「我看報告是高嘉瑜」。

高嘉瑜表示，被扣上「關說」這個帽子有點大，就民意代表的職責來說，有很多需要協助溝通的事情，如果衛生局認為沒有辦法，規定一率要到醫院施打，疫苗不配發給診所，她也會把這樣的訴求轉達給診所，大家都可以順利溝通，「我覺得有點訝異，這次有點被突襲的感覺」。

至於是否會認為被反咬一口，高嘉瑜則說，大家應該比較關心好心肝診所為何可以拿到這麼多疫苗，「如果他們不需要透過人協助，就直接跟衛生局要得到，是不是代表每個人都要得到」，她不知道衛生局的原則在哪裡， 也不知道中間有什麼問題，「因為事情順利的出乎我意料之外」。

高嘉瑜說明，當初在自己轉達之後，衛生局不到10分鐘就說沒有問題，她也覺得非常開心、感謝衛生局的協助，「演變成今天的局面，我有點不知道該說什麼」，無論如何只要依照法令施打，相信大家不會過度苛責。

高嘉瑜認為，站在衛生局的立場，能夠趕快讓醫護人員、孕婦趕快得到保護，這也是一件好事，「所以從頭到尾不覺得這件事有什麼問題」，直到好心肝診所爆出1000多名志工施打疫苗的事件後，大家才覺得怎麼有這麼荒謬的事情。

高嘉瑜透露，自從當上立委之後，她已經好久沒有看到柯文哲，「大概可能一年多了，代表我們的感情已經不如以往」，對於柯文哲突然點出她的名字，「我真的有點嚇到，人就是這樣」。

高嘉瑜也提及，柯文哲前陣子有公開說過，兩人的交情是不錯，她相信大家都是以善意的出發點做事情，也可能是柯文哲認為這件事情「沒有什麼好不能對別人講的」，所以才會把自己的名字點出來，希望她向大家說清楚，「我也覺得沒有什麼見不得人的事情，能夠說清楚就說清楚」。

不過，高嘉瑜也說，事實就是她到現在還沒見到醫師蘇怡寧本人，也沒有去過禾馨診所，就是單純的選民服務性質，更何況是在幫助醫護、保護孕婦，這件事情非常正當，沒有什麼好不能對外說明的地方。

高嘉瑜強調，「完全沒有施壓，我現在有能力施壓誰？」，對話記錄也非常清楚，經過她的轉達後，黃世傑在10分鐘內就回答沒有問題，也沒有表達這件事有任何困難、施壓，「連壓都沒壓」。

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