　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高嘉瑜：我一年多沒見到柯文哲　「感情已經不如以往」

記者林銘翰／台北報導

好心肝診所爆出違規施打疫苗爭議，台北市政府19日下午公布調查結果，針對有中央級民代介入，柯文哲驚爆是民進黨立委高嘉瑜。對此，高嘉瑜受訪時表示，她覺得有點訝異，這次有點被突襲的感覺，並透露與柯文哲已經一年多沒有見面，「代表我們的感情已經不如以往」。

高嘉瑜質疑台北市剩餘疫苗甩鍋基層。（合成圖／ETtoday資料照）

好心肝診所爆出疫苗施打爭議，許多藝人、主持人皆捲入風波，檢方、政風處介入查後，北市府19日下午公布調查結果，政風處長沈鳳樑透露，有某中央級民代曾在5月30日向衛生局長黃世傑轉達小禾馨診所的要求，柯文哲在回應媒體提問時，驚爆這位民代身份「我看報告是高嘉瑜」。

高嘉瑜表示，被扣上「關說」這個帽子有點大，就民意代表的職責來說，有很多需要協助溝通的事情，如果衛生局認為沒有辦法，規定一率要到醫院施打，疫苗不配發給診所，她也會把這樣的訴求轉達給診所，大家都可以順利溝通，「我覺得有點訝異，這次有點被突襲的感覺」。

至於是否會認為被反咬一口，高嘉瑜則說，大家應該比較關心好心肝診所為何可以拿到這麼多疫苗，「如果他們不需要透過人協助，就直接跟衛生局要得到，是不是代表每個人都要得到」，她不知道衛生局的原則在哪裡， 也不知道中間有什麼問題，「因為事情順利的出乎我意料之外」。

高嘉瑜說明，當初在自己轉達之後，衛生局不到10分鐘就說沒有問題，她也覺得非常開心、感謝衛生局的協助，「演變成今天的局面，我有點不知道該說什麼」，無論如何只要依照法令施打，相信大家不會過度苛責。

高嘉瑜認為，站在衛生局的立場，能夠趕快讓醫護人員、孕婦趕快得到保護，這也是一件好事，「所以從頭到尾不覺得這件事有什麼問題」，直到好心肝診所爆出1000多名志工施打疫苗的事件後，大家才覺得怎麼有這麼荒謬的事情。

高嘉瑜透露，自從當上立委之後，她已經好久沒有看到柯文哲，「大概可能一年多了，代表我們的感情已經不如以往」，對於柯文哲突然點出她的名字，「我真的有點嚇到，人就是這樣」。

高嘉瑜也提及，柯文哲前陣子有公開說過，兩人的交情是不錯，她相信大家都是以善意的出發點做事情，也可能是柯文哲認為這件事情「沒有什麼好不能對別人講的」，所以才會把自己的名字點出來，希望她向大家說清楚，「我也覺得沒有什麼見不得人的事情，能夠說清楚就說清楚」。

不過，高嘉瑜也說，事實就是她到現在還沒見到醫師蘇怡寧本人，也沒有去過禾馨診所，就是單純的選民服務性質，更何況是在幫助醫護、保護孕婦，這件事情非常正當，沒有什麼好不能對外說明的地方。

高嘉瑜強調，「完全沒有施壓，我現在有能力施壓誰？」，對話記錄也非常清楚，經過她的轉達後，黃世傑在10分鐘內就回答沒有問題，也沒有表達這件事有任何困難、施壓，「連壓都沒壓」。

其他人也看了這些新聞...

疫情熱區消失　柯文哲下階段目標：每週確診人數降一半
柯文哲：再給北市一個月時間「可以清零」　憂外縣市潛伏感染源
發病日幾乎等於確診日！侯友宜：廣篩戰術已抓出9成無症狀與輕症

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
梅雨又要來了！下周「雨彈狂炸3天」　這天起全台變天
快訊／新北死亡車禍！電動機車雙載被撞飛　1死1傷驚悚畫面曝
家中樓梯長出「詭異條狀物」！　網一看喊慘
37歲婦產10胞胎！破紀錄後搞失蹤　夫至今沒看過小孩
台男在澳門驗出Delta病毒！　指揮中心曝原因
桃園打疫苗後死再+2！91歲翁高燒不治　累計11死
爽借10萬紓困結果「無法辦房貸？」　釣出一票苦主

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

總統打電話來了！96歲貢寮嬤打疫苗　蔡英文關心相約明年再包粽

高嘉瑜爆蘇怡寧需要疫苗保護孕婦　「黃世傑10分鐘速回沒問題」

不捨萬華淪重災區　侯友宜： 不只同島一命、還要並肩作戰

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

快訊／北市疫苗還有剩　明起開放75歲以上長者預約

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

TWINS合體再唱《下一站天后》　青春回來了！一開口陷回憶殺

薩摩耶誤闖北極冰原流浪1周！　「破冰船路過」船員架梯急救援　

柯震東交過女友數「手比30」和王淨互相傷害　宋芸樺放太開「直播尿尿」他幫配烙賽音效

水泥攪拌車闖紅燈「險撞2機車」　按喇叭要求讓道...網：欠檢舉！

黑貓遭「3m巨蟒」緊繞動彈不得 無力掙扎險窒息..工人幫CPR救命

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

36天夢一場！萬華剝皮寮快篩站功成身退　護理師淚憶：人生最驕傲時刻

2天前就問「若換張忠謀買BNT會怎樣」　網朝聖黃暐瀚：先知

高嘉瑜捲禾馨關說疑雲　一週前才要陳時中「徹查特權疫苗」

總統打電話來了！96歲貢寮嬤打疫苗　蔡英文關心相約明年再包粽

高嘉瑜爆蘇怡寧需要疫苗保護孕婦　「黃世傑10分鐘速回沒問題」

不捨萬華淪重災區　侯友宜： 不只同島一命、還要並肩作戰

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

快訊／北市疫苗還有剩　明起開放75歲以上長者預約

東奧全面取消場外直播！　原場地改設大型疫苗接種站

吳崢不滿北市全卸責基層　揭疾管科加班時數「余科長196小時」

喜歡「李翊俊」不能錯過「李華信」！曹政奭苦戀孔曉振眼神會說話

去補胎1理由「免費換胎」　在美台人驚呆：啥操作！網羨慕炸

徐榛蔚為國家未來請命　呼籲中央優先為孕婦施打莫德納疫苗

叛軍「吃人類心臟」成西非首名戰爭犯！　瑞士法院重判20年

比了知輸贏！台東夏雪芒果品質評鑑直播　農友成果線上決雌雄

桃園注射疫苗後再傳猝死　4天累計11例

金正恩承認「北韓陷入糧食危機」　一包咖啡飆漲到2800元

86歲翁接種隔天跌倒！頸椎重創命危搶救中　 兒：和疫苗有關

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

快訊／中央級民代要求發疫苗　柯文哲驚爆：是高嘉瑜

韓國瑜親自開車送貨！100台愛心筆電來了　網讚：超暖心

62立委反對公開3＋11　范雲也在其中

林昶佐反3+11公開　網噓爆：有黨意沒民意

政院授權！黃暐瀚揭郭台銘3張牌

好心肝特權疫苗爭議調查出爐　北市府1430公布懲處名單

鄰長打疫苗遭中央否決　中市拍板照打

高嘉瑜關說特權疫苗　網灌爆臉書怒

幫禾馨關說取得85瓶疫苗　高嘉瑜下午3時半親上火線說明

快訊／被柯文哲爆料幫禾馨蘇怡寧關說疫苗　高嘉瑜：沒有任何施壓

蔡英文授權企業買BNT　他質疑「拖了3周」

她揭民進黨「封殺8提案」：不演了

印度變種成主要病毒株！加拿大台人：台灣機場是「最大漏洞」

更多熱門

相關新聞

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

疫苗拖太久　柯文哲：台灣不應在20億人口後面

隨著新冠肺炎疫情趨緩，台灣進入大規模施打的階段，面對疫苗荒，行政院18日授權由台積電、永齡基金會代表政府向德國BNT原廠洽購疫苗。對此，台北市長柯文哲說，如果鴻海、台積電能夠去處理這件事情，相信全台灣的企業界，一定大家會願意共襄盛舉，「「1000萬劑也許弄到2000萬劑，把問題解決掉」。

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

柯文哲爆高嘉瑜關說特權疫苗　基進黨主席酸：一家親變互相傷害

快訊／南投再增2長者接種疫苗後猝死

快訊／南投再增2長者接種疫苗後猝死

快訊／疫苗還有剩！北市開放75歲以上長者預約施打

快訊／疫苗還有剩！北市開放75歲以上長者預約施打

疫情影響保戶　僅8%認為保險保障足夠！

疫情影響保戶　僅8%認為保險保障足夠！

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗疫苗柯文哲高嘉瑜影音

讀者迴響

熱門新聞

意外悶死6個月大女兒　新手爸爸難過到跳樓身亡

張晨光赴陸直播賣貨哭了！

24K男辦貸款！缺1條件遭打槍：八大是孤兒

天堂M帳號創天價　1450萬成交

姐妹同姿勢睡覺！中間臘腸也一樣

23歲校花「流出2段不雅片」認了

280億貨物還卡長賜號上　IKEA、聯想都遭殃

快訊／今增127例本土病例！再增20例死亡

醫揭「4部位狂噴汗」恐是身體警訊！2族群腋下最常濕

靠股票賺破千萬！他曝「選股6關鍵」：4年沒賠過

「高顏值自拍」北漂哥求租套房　6千人迷暈

恍惚女露乳遊蕩　呢喃「被XX了」

「最愛手搖飲」曝！蔡阿嘎見第2名：大學生很愛

抹茶山失聯3個月！宜蘭女下半身遺體找到了

民進黨反對國產疫苗三期臨床　封殺國外疫苗

更多

最夯影音

更多
「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束

「磕頭＋下跪」爬完700層階梯！　小A辣虔誠拜寺廟求疫情早日結束
柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

柯震東直播突喊「baby」：我交女友了XD　凡凡遭嗆..婁峻碩急護航閃到爆！

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

汽車開進待轉區「二段式左轉」！　騎士錯愕回頭...網笑：優良駕駛

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

打疫苗巧遇「80年前」國小同學！2阿公喜相逢：明天還要去趴七辣

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

柯震東直播哭了！30歲生日淚謝粉絲　哽咽「這7年已經很多人沒給我祝福」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面