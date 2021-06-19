台南南化水庫接近滿水位　市府建議優先使用南化水庫供水有效利用水資源

▲台南市4座水庫蓄水量2億4492萬噸，水情有明顯回溫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南面臨百年大旱，曾文、南化水庫蓄水量偏低，所幸今年5月底受惠梅雨鋒面及午後雷陣雨「下對地方」，每滴水都紮實入庫，水庫蓄水量逐漸上升，曾文水庫蓄水率已超過2成，南化水庫蓄水率更超過8成5，接近滿庫，水情漸有起色，市長黃偉哲建議優先使用南化水庫供水，有效利用水資源。

台南市長黃偉哲提醒，台南水情燈號仍為橙燈減量供水，曾文水庫雖達2成蓄水率但仍低於歷年同期平均蓄水率，反觀目前南化水庫蓄水率較曾文水庫為高，顯示南化水庫引水水源充足蓄水速度較快，為有效運用水資源，建議台南市近期供水應優先由南化水庫支應，減少曾文水庫用水，避免南化水庫滿庫溢流，並可延長整體供水期程。

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台南市水利局說明，2020年大旱，2021年台南市曾文水庫5月30日蓄水量約為1830萬噸（蓄水率約3％）、南化水庫蓄水量約為717萬噸（蓄水率約7％），所幸梅雨鋒面及午後雷陣雨帶來充沛水氣，截至6月19日止，曾文水庫蓄水量為11727萬噸（提升10000萬噸，蓄水率約23.1％），南化水庫蓄水量為7795萬噸（提升7078萬噸，蓄水率約85.68％），目前兩大水庫蓄水量總計19522萬噸，再加上烏山頭水庫4659萬噸、白河水庫311萬噸，4座水庫蓄水量2億4492萬噸，水情有明顯回溫。

市長黃偉哲提醒民眾，旱象雖稍有紓解，但台南水情燈號仍維持減量供水的橙燈，再加上未來天氣狀況不可預期，呼籲大家應持續撙節用水，用水時少量且分段。像是洗澡、洗碗、清洗等採分段少量水流刷洗，減少洗車用水和定期做漏水檢查等，都是日常生活中可以隨手節水的好習慣；另外本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心每日總計可提供16800噸放流水，可提供灑水、澆灌、沖洗等次級用途，歡迎市民朋友自由前往取用。

目前全球及國內COVID-19（新冠肺炎）疫情尚未平息，防疫期間民眾不可掉以輕心，防疫洗手與節約用水並行，落實節約用水的政策目標，大家的節水一小步，將成為抗旱的一大步，政府民眾共同齊心努力，渡過本次旱象及疫情。

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