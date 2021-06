歐盟解除旅行限制！　台灣「未列入國家」主因曝光

▲歐盟官方推特出現台灣的國旗。(圖/翻攝自EU Council Press)



記者張方瑀/綜合報導

歐盟18日宣布,將台灣納入安全旅遊國家「白名單」,解除名單內國家的「非必要旅行」限制,同時更將台灣國旗放在推特圖片中。儘管如此,歐盟仍未將台灣列入官網的「國家」欄位中,因為目前仍有至少一個以上的歐盟成員國不承認台灣是個國家。

根據歐盟理事會公告指出,將取消台灣和其他8個國家、特別行政區、實體(entities )與區域當局(territorial authorities)的旅行限制;儘管歐盟在推特標出了台灣國旗,展現難得的友台立場,但因目前仍有至少一個以上的歐盟成員國不承認台灣是國家,所以在官網中台灣並未被列在國家欄目,而是在實體與區域當局。

