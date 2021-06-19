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歐盟解除旅行限制！　台灣「未列入國家」主因曝光

▲▼歐盟官方推特，出現台灣的國旗。（圖／翻攝自EU Council Press）

▲歐盟官方推特出現台灣的國旗。（圖／翻攝自EU Council Press）

記者張方瑀／綜合報導

歐盟18日宣布，將台灣納入安全旅遊國家「白名單」，解除名單內國家的「非必要旅行」限制，同時更將台灣國旗放在推特圖片中。儘管如此，歐盟仍未將台灣列入官網的「國家」欄位中，因為目前仍有至少一個以上的歐盟成員國不承認台灣是個國家。

根據歐盟理事會公告指出，將取消台灣和其他8個國家、特別行政區、實體（entities ）與區域當局（territorial authorities）的旅行限制；儘管歐盟在推特標出了台灣國旗，展現難得的友台立場，但因目前仍有至少一個以上的歐盟成員國不承認台灣是國家，所以在官網中台灣並未被列在國家欄目，而是在實體與區域當局。

目前新一波鬆綁名單包含台灣、美國、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、塞爾維亞、北馬其頓、香港和澳門等，再加上先前已在名單上的日本、韓國、新加坡、盧安達、泰國、澳洲、紐西蘭、以色列及中國（以互惠為前提），開放名單日益增加。

歐盟理事會提到，這紙建議不具有法律約束力，成員國還是能自行決議該如何執行，包含第三國旅客入境時是否必須進行檢測或隔離等，但不應解除「未列名第三國家」的旅行限制。

這份建議名單預計每兩個星期更新一次，歐盟會依據14天內該國每10萬人確診數低於75人、7天內陽性率低於4％等數據進行考量，還有各國對疫情的應對、數據可信度等因素做判斷。

►歐盟取消台灣「入境旅遊限制」　官方推特台灣與中國國旗並列

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