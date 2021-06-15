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社會 社會焦點 保障人權

獨／頭文字D荒唐版　父疑把兒當小拓海「這舉動」要吃5罰單！

▲▼民眾直擊頭文字D主角愛駕AE86，車上男子讓男童握方向盤，自己在滑手機。（圖／民眾授權提供）

▲民眾直擊頭文字D主角愛駕AE86，車上男子讓男童握方向盤，自己在滑手機。（圖／民眾授權提供）

記者李忠憲／台中報導

民眾街頭直擊日本當紅動畫「頭文字D」主角坐駕「AE86」，卻發現車內一對疑似父子同坐駕駛座，男童手握方向盤，大人竟在滑手機，2人都沒戴口罩，直呼太誇張！警方表示，男子行為已構成4件違規，最高可罰17500元；未戴口罩最高罰15000元，呼籲民眾遵守相關規定。

日本紅極一時動畫「頭文字Ｄ」，讓台灣年輕人迷上山道甩尾外，男主角藤原拓海愛駕「AE86」，即便台灣未曾進口，也是收藏熱門。

▲▼民眾直擊頭文字D主角愛駕AE86，車上男子讓男童握方向盤，自己在滑手機。（圖／民眾授權提供）

台中AMY小姐13日下午約5點時，外出採買食物，在青海路二段發現一輛完整度超高的AE86，立刻多看它一眼。只是，這輛在慢車道等紅燈的86車窗沒關，仔細看、卻看到開車的年輕男子跟年約2、3歲的男童同坐駕駛座上。男童雙手握住方向盤，而男子卻拿著智慧型手機在划，2人都沒戴口罩。

AMY當場看傻眼，立刻拿出手機拍下幾張照片，並在回家後將照片PO上當地臉書社團。她表示，希望藉此提醒大家，開車應該要遵守交通規則。她也說，怎麼可以車開在馬路上讓小朋友抓方向盤，駕駛還在划手機，實在太危險！而且現在疫情當前，車內規定有第２人就要戴口罩，這男的雖不知是否就是男童爸爸，但真的是不良示範。

第六警分局表示，男子所為涉及4項交通違規，包括「駕駛座超過規定人數」、「未讓幼童乘坐安全座椅」、「乘客未繫安全帶」，可依《道路交通管理處罰條例》第30條第5款罰3000元到9000元、第31條1500元至3000元、1500元。另外，開車在道路上卻滑手機，依第31條之1第2項規定，汽車駕駛人處3000元罰緩。

另外，車上2人不是沒戴口罩就是沒戴好，也已觸犯《傳染病防治法》，可罰3000元至15000元。

360度全面殺菌


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