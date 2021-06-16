「無症狀感染者」打疫苗會怎樣？台大醫86字解答長知識了

▲有網友討論「陽性無症狀感染者」打疫苗會發生什麼事？（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣疫苗人人搶打，先前有記者在指揮中心記者會中詢問「已經染疫康復有抗體的人還要打疫苗？」發言人莊人祥當時回應，康復後6個月打疫苗，體內產生抗體可增加保護力。也有網友好奇「如果本身是陽性無症狀感染者，但不知道自己中鏢，直接施打疫苗，會發生什麼事？」引發討論。針對該疑慮，前台大感染科醫師來解答了。

在日前記者會中，有媒體提問「已經染疫康復後，產生抗體的人還需要打疫苗？」莊人祥回應，康復後6個月可以再打疫苗，主要是讓其所產生的抗體可以更加強保護力。指揮官陳時中也補充，大家在一定時間後可以打，國外有些個案抗體時間維持很久，不過抗體量是否足以抵抗病毒，仍需更進一步研究才能被證實。

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▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

台灣這一波疫情無症狀確診者占多數，有網友好奇，「陽性無症狀感染者，不知道自己確診而去打疫苗，會發生什麼事？」引發熱議。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，若是正在感染中，也接種疫苗，「應該不會有特別壞的影響，畢竟你的身體正在面對病毒產生抗體，針對病毒棘蛋白產生免疫力，而疫苗打進身體產生的棘蛋白只是九牛一毛，所以不至於有什麼影響。」但疫苗是預防才有用，當下打對病程可能就沒有幫助了。

至於已經自然感染過新冠病毒的人，還需要打疫苗嗎？ 該打幾劑？林氏璧以5個字簡單解釋「抗體打高高！」美國CDC仍建議要施打，原因在於自然感染的人抗體可能隨時間而降低。自然感染所得到的保護力稱為「自然免疫」，由於人們正面對一個新的病毒，目前仍不清楚自然感染所得到的保護力將持續多長時間。唯現有的證據顯示，確診後再次感染新冠肺炎並不常見，且很少會在第一次感染後6個月內發生。

林氏璧進一步指出，美國CDC建議若有被單株抗體或是康復者血清治療過，請延到90天後施打疫苗。而如果有症狀的新冠感染者，也建議要症狀都緩解並能解除隔離後再施打疫苗。「理論上已經感染過的人可能再施打一劑即可，科學上也有些證據，但目前並沒有特別規定。」

▲疫苗對於重症死亡保護效果可達9成以上，但並非百分之百保證不會染疫。（示意圖／記者吳世龍攝）

醫療應變組副組長羅一鈞也曾解釋，不管是哪種疫苗，主要是對重症死亡保護效果都會非常好，甚至達到9成以上，對輕症有保護力不是百分百，就算接種過兩劑疫苗，超過14天後仍有可能會有無症狀或輕症感染，只是病毒量會比較低跟傳播力也會比較弱，打疫苗有幫助，但不是百分百保證不會染疫，只是比較不會出現重症或死亡。

羅一鈞強調，接種疫苗仍可能感染病毒，還是有傳染給其他人的可能性，所以個人防護措施要遵守，不要以為打完疫苗就百毒不侵。