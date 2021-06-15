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3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼

3小時替98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼。（圖／姜冠宇醫師授權提供）

▲醫師在被手套長時間緊勒下，手指麻掉差點不能動。（圖／姜冠宇醫師授權提供，下同）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣新冠疫苗短缺人人搶打，自前一波41萬劑AZ疫苗接種完畢後，今（15）日由日本贈送的124萬劑疫苗也配達全台各縣市，供目標族群施打，但也累壞第一線醫護人員。姜冠宇醫師昨晚在臉書發文指出，「疫苗診結束，個人戰績：98人次」，並拍下在疫苗診奮戰3小時的手部照片，「左拇指差點麻掉不能動」，網友看得好心疼。

台北市立聯合醫院中興院區整合醫學照護科主治醫師醫師姜冠宇昨日下午先在臉書分享端午節任務，準備上戰場－「疫苗診」，指今日為75歲以上長者施打疫苗，很多都還是85歲以上的，接種時醫師除了標準配備N95口罩、面罩、髮帽，全身防護隔離衣外，手套也是必備的。而他3小時後再發文，附上一張照片讓網友心疼極了。

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姜冠宇PO文寫道：「疫苗診結束，個人戰績：98人次，大家都愛拍臉，我來拍個手」，照片中清楚可見他手背上被手套勒出兩條深紅色印記，「手套穿很緊之下，左拇指差點麻掉不能動。」

3小時湧98人打疫苗！醫PO照「拇指麻掉不能動」　網看了超心疼。（圖／姜冠宇醫師授權提供）

▲疫苗開放予長者施打，醫院一早湧入大批民眾。

姜冠宇接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，他主要負責問診、核對接種人資料、評估解說副作用與自我照護，不僅要詳細又得在短短幾秒內一次到位，「現在完全能夠體會工廠生產線要求大量量產的壓力，因為問診只要慢一點，後面動線就會塞車」。而實際接種疫苗的工作，則是交由專業護理師執行，護理同仁也相當辛苦。

姜冠宇提到，在疫苗診曾遇到有民眾自稱有心悸，「堅持要打莫德納」，對於坊間瘋傳打AZ引發特殊血栓，他解釋，歐洲藥事局認為無法找到危險因子，且機率微乎其微，「比走在路上被雷打到的機會還小」，亞洲發生的案例也能即時處理，並不致死。而近日發生mRNA疫苗疑似引發心肌炎正在調查中，「心肌炎在內科經驗裡，錯過治療時機可是兵敗如山倒的，如果媒體報導熱烈點，那是不是莫德納又不要打了？」

「事實上，每種疫苗保護力都差不多！」姜冠宇語重心長地說。AZ疫苗保護力近期更新也幾乎追上mRNA疫苗，因此他再三呼籲，切勿再單認為AZ是次等疫苗，或是一廂情願相信莫德納是高等疫苗了，「一直挑骨頭下去，我看你只剩科興國藥可以打了。能打在你身上的疫苗，它就是最好的疫苗，請好好記住了。」

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