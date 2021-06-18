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台南宗教團體發揮善心願力捐輸財資　倡議一週蔬食祈福養生

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，18日邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量，並籲請民眾蔬食一週祈福養生護健康。

台南市長黃偉哲感性表示，非常感謝這段期間，全國百工百業配合防疫，也衷心感謝善盡社會責任的企業、發揮同理心扶濟社會的宮廟、宗教團體，與熱心民眾支援政府防疫物資，同心協力投入各項防疫作為。

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲開基玉皇宮涂大松主委。

黃偉哲指出，非常感謝天壇徐國潤董事長、開基玉皇宮涂大松主委，因為他們熱心捐贈的防疫基金，天壇捐贈1百萬，開基玉皇宮捐贈1百萬，主委還以個人名義再捐10萬元作防疫基金，謝謝宗教團體熱心公益與善心義舉。

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲天壇徐國潤董事長。

黃偉哲強調，宗教信仰的力量不但得以安撫人心，更常實踐善行來扶濟社會各方的需要，除了天壇與開基玉皇宮外，亦深深感謝與支持預計暑假期間協助支援弱勢家庭的食材食品的慈濟基金會，共同提倡蔬食一週祈福養生護健康的倡議。

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林美燕。

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員曾培雅。

黃偉哲指出，社會公益團體康黃金慈善愛心協會，還有台南市婦女聯合會，他們也都對於暑假的學童、弱勢家庭他們營養午餐多所貢獻，還有曾培雅愛心義工協會，也對於東區的弱勢學童暑假的營養午餐大力幫忙，感謝幫忙媒合的林美燕議員、曾培雅議。

台南市政府表示，隨著國人對防疫的重視及自我保護，確診人數已逐漸在控制中，面對疫情仍未歇止的情況下，仍要遵守各項防疫作為，落實個人衛生良好習慣，做好清潔消毒的工作，保護自己與親友的安全健康。

▲台南市長黃偉哲肯定台南在地的宗教團體對社會弱勢長期付出，邀請天壇與開基玉皇宮的代表參與線上防疫記者會發揮安定與撫慰人心的力量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，停課已經1個月，但弱勢學童關懷不中斷。除原本低收入戶學童，台南市擴大補助暑期弱勢學生的午餐補助對象，納入中低收入戶學童，預估受惠人數將由2500人增至7800人，每名學生各2千元補助。

為方便取餐，學校會協調 周邊超商、自助餐店、其他餐點供應業者，以餐券、簽單或核撥現金的方式給學生。此次補助天數以暑期7月3日至8月27日，扣除例假日後，補助40日、每餐50元計算， #每名低收及中低收入學生各提供2千元補助，希望讓經濟弱勢家庭學童，即使在暑假期間，也能安心用餐。

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