快訊／蔡英文下午4時接見鴻海創辦人郭台銘、台積電董座劉德音

▲蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

行政院18日上午宣布，將授權永齡基金會、台積電兩家民間企業，代表政府向德國BNT原廠洽談疫苗採購一事。為此，總統蔡英文將在18日下午會見台積電董事長劉德音、鴻海集團創辦人郭台銘，討論授權採買疫苗一事。

總統府發言人張惇涵18日下午表示，18日下午4點，總統蔡英文將於總統府內會見台積電董事長劉德音先生、鴻海集團創辦人郭台銘先生，就授權台積電及鴻海永齡基金會，購買各500萬劑原廠BNT疫苗轉贈政府之相關事宜，進行會商討論。

行政院發言人羅秉成表示，全球疫情仍然嚴峻，為有效控制疫情確保國人健康，除了既有疫苗採購外，也積極就所有可能管道洽購疫苗。政府在德國政府協助下，正積極與BNT原廠洽談溝通，針對民間企業的洽談義舉，非常感謝，也會提供所所有必要協助。

羅秉成在記者會上也直接公布，目前有台積電、郭台銘的永齡基金會，提出要各捐贈500萬劑BNT疫苗的提案，為解決民間企業團體在採購過程的困難，政府將進行特殊採購安排，政府將發函授權台積電及永齡基金會，代表政府洽談BNT疫苗，送抵台灣捐贈給政府。

對於政府是否允許郭台銘向代理商採購、BNT疫苗代理商是否就是上海復星，羅秉成在回應提問時也直接表達政府同意的立場，他表示，相關安排包括台積電及永齡基金會向BNT或透過代理商洽購後，將循日本捐贈我國疫苗與國際採購的前例，政府在捐贈契約中將給予製造商免責聲明並承擔後續處理工作，「這包括代理商」。

▼劉德音、蔡英文、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

