新北確診累計6000例！一張圖看本土分布　今天14縣市+0

▲0618單日確診地圖（圖／ETtoday）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增187例本土病例，全台今年已累計12,500例本土病例。今日新增的本土個案中，以76例的新北市最多，71例的台北市次之，《ETtoday新聞雲》也製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分布圖」，讓您一次看懂全台的最新狀況。

指揮中心指出，今日新增的187例本土案例中，有83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日則介於今年5月29日至6月17日。

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▲0618新增確診病例。（圖／指揮中心提供）

個案分布以76例的新北市最多，71例的台北市次之，其他縣市依序為苗栗縣26例、桃園市6例、基隆市4例、台中市2例、花蓮縣及新竹縣各1例。指揮中心表示，雙北以外的40例中，有38例為已知感染源、2例關聯不明，相關疫調將持續進行。

▲0618全台總數確診地圖（圖／ETtoday）

全台今年已累計12,500名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,000人

台北市 4,154人

基隆市 275人

桃竹苗

桃園市 607人

新竹市 32人

新竹縣 71人

苗栗縣 524人

中彰投

台中市 181人

南投縣 30人

彰化縣 250人

雲嘉南

雲林縣 20人

嘉義縣 18人

嘉義市 9人

台南市 41人

高屏

高雄市 63人

屏東縣 33人

宜花東

宜蘭縣 93人

花蓮縣 68人

台東縣 22人

澎金馬

澎湖縣 5人

金門縣 0人

連江縣 4人