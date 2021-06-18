新北確診累計6000例！一張圖看本土分布　今天14縣市+0

▲0618單日確診地圖（圖／ETtoday）
記者曾筠淇／綜合報導
中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增187例本土病例，全台今年已累計12,500例本土病例。今日新增的本土個案中，以76例的新北市最多，71例的台北市次之，《ETtoday新聞雲》也製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分布圖」，讓您一次看懂全台的最新狀況。
指揮中心指出，今日新增的187例本土案例中，有83例男性、104例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日則介於今年5月29日至6月17日。
▲0618新增確診病例。（圖／指揮中心提供）
個案分布以76例的新北市最多，71例的台北市次之，其他縣市依序為苗栗縣26例、桃園市6例、基隆市4例、台中市2例、花蓮縣及新竹縣各1例。指揮中心表示，雙北以外的40例中，有38例為已知感染源、2例關聯不明，相關疫調將持續進行。
▲0618全台總數確診地圖（圖／ETtoday）
全台今年已累計12,500名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,000人
台北市 4,154人
基隆市 275人
桃竹苗
桃園市 607人
新竹市 32人
新竹縣 71人
苗栗縣 524人
中彰投
台中市 181人
南投縣 30人
彰化縣 250人
雲嘉南
雲林縣 20人
嘉義縣 18人
嘉義市 9人
台南市 41人
高屏
高雄市 63人
屏東縣 33人
宜花東
宜蘭縣 93人
花蓮縣 68人
台東縣 22人
澎金馬
澎湖縣 5人
金門縣 0人
連江縣 4人
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