桃園食品工廠傳播鍊8人確診！媳孫都被傳染　快篩百人再加4染疫

▲桃園市17日下午召開防疫記者會公布確診者足跡與說明相關事項。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

台灣本土疫情爆發月餘以來，終於有減緩趨勢！指揮中心17日宣布台灣本土病例新增175例，其中桃園新增7例，累計已有738人確診，合計有3起家庭群聚案，其餘皆為獨立個案，足跡仍以民生場所為主。衛生局長王文彥表示，17日所新增的主要感染源仍多為家庭、職場與友人傳染，多為日前群聚個案的延伸，包含先前2名某食品工廠群聚、1名連鎖麵店群聚、1名與六輕確診個案接觸後得病、1名獨立個案與2名家庭群聚感染。

王文彥指出，2名確診者為某食品工廠群聚案延伸，案13091為指標個案於14日確診，再感染給其媳婦與孫子，該傳播鏈當中已有7人確診，由於工廠17日也傳出有1例確診個案，市府已對工廠100多名員工進行快篩，詳細情況仍在追查中，預計應會再有4人確診。

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案13678則為先前連鎖麵店群聚案的延伸，為麵店老闆的丈母娘，一家7口中已有5人確診；案13589因與台北友人聚會，台北友人確診後被匡列為隔離對象，於隔離期間出現症狀確診，Ct值16；案13619則為哥哥在六輕工作確診，後因有接觸史而確診；最後則為一起家庭群聚案，為案13556與13557，為一名1歲以下幼兒和其母親，兩人同住且因有接觸感染源而確診。

在足跡部分，仍多為民生場所，確診者曾到過大樹藥局桃園藝文店、小北百貨忠孝店與中壢青果市場，不過由於該名確診者是到市場送貨，所以停留時間都不長，且都為凌晨1點至8點左右。不過，衛生局長王文彥仍提醒民眾，若有與確診者足跡重疊者，因留意自身狀況，若有身體不是的現象，應立即就醫通報。

▲桃園17日公布確診者染關聯圖。（圖／桃園市政府提供）



▲▼桃園17日公布確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

