鄰居阿姨總誇女兒「好棒」！爸揭媽不為人知「驚悚機密」...網全笑翻

▲女兒不懂為何鄰居阿姨總是稱讚她與弟弟，爸爸的回答讓網友看後傻眼笑翻。（示意圖／視覺中國）



實習記者陳妙津／綜合報導

通常大人懂得人情世故，因此看到鄰居或朋友的小孩總是會不吝惜的誇獎。不過一名男網友表示，他的女兒很不理解，為何鄰居阿姨看到她和弟弟時，總是會誇「你們好棒」，男網友也對此解釋了鄰居阿姨的深意，讓網友看了紛紛噴笑驚呼「絕了」。

一名張姓網友日前在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，他向女兒表示，前幾年鄰居阿姨有一次出國玩5天，把他們家烏龜拜託媽媽照顧，因為媽媽怕家裡的貓會去傷害牠，就把烏龜放在鞋櫃上面，想讓貓抓不到，沒想到變成烏龜每天都從高高的鞋櫃掉下來，然後貓就去玩牠，讓女兒驚呼「烏龜沒有摔死嗎？」



原PO無奈表示，他當然也很擔心，所以每天都回家檢查龜殼有沒有裂痕，所幸好像只剩一口氣的烏龜有撐到鄰居阿姨回來，「不然媽媽只能還她一個龜殼去占卜了」。

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▲原PO透露女兒被稱讚的原因。（示意圖／pixabay）



原PO還說，某次過年前，鄰居阿姨找了3戶鄰居，想請人幫忙照顧她的幾盆多肉植物，但是對方都要回家過年，所以只能只好再找媽媽幫忙，讓女兒傻眼大呼「叫媽媽照顧？」，他也只好無奈回應「對啊！然後全死了」，最後總結直言「管它是動物植物妳媽媽都會讓它死，妳跟弟弟能活到現在鄰居阿姨能不說棒嗎」。



其他網友看後紛紛笑翻表示，「別這樣說張太太，她還是養活了你家的貓和孩子」、「幸好你到現在還能發文」、「張太太在旁邊嗎」、「我只能說，你們家的求生欲都很強」、「這篇po完，真擔心小孩會變單親了」、「你還沒被打死才是最棒的吧」、「版主的不自殺聲明呢」、「一家三口能活到現在，實在也不簡單」。