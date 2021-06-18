人夫偷吃女同事！狂噴鹹濕對話「洪水爆發」：頂到虛脫…正宮崩潰

▲人夫偷吃女同事，正宮見鹹濕對話崩潰搬家。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻在丈夫皮夾內發現一張購買2萬元項鍊的收據，一查丈夫的對話紀錄卻發現，老公早已出軌，與小三還有不少鹹濕對話，讓她崩潰搬離同居住所，決定向小三提告求償精神撫慰金40萬元，日前判決出爐！

人妻主張，2020年8月1日在丈夫皮夾內發現購買2萬元項鍊的收據，驚覺不對勁，一查丈夫的對話發現，老公不僅與小三討論摩鐵枕頭舒適度，還有不少鹹濕內容，讓她大受打擊，當天便從與丈夫的同居處所搬回娘家，並於同年9月21日與丈夫離婚。

對話內容包括「吻痕還在嗎？垂涎妳的美色」、「我硬上，你不就會扁我」、「你弟弟不單純」、「濕慘了」、「都滲透到另一面了」、「噗…水姑娘」、「兩個人一起，不久洪水爆發」、「濃醇香」、「妹妹喜歡累累」、「車上激情後的餘溫」、「我的尺寸還可以嗎」、「可以，至少我有感，不錯」、「想讓我精盡人亡哦」、「頂到虛脫」等。

人妻心碎表示，與丈夫原本婚後相愛，她曾懷孕又流產，事後透過中西醫診治希望能再將寶寶懷回來，沒想到小三明知老公已婚，竟然還與丈夫發生不正當性愛關係，還想丈夫身上圖得紅包、項鍊等物品，自己本身有男友的小三，還將丈夫利用為性愛玩物，讓她決定向小三提告求償40萬元精神撫慰金。

▲人妻透過一張2萬元項鍊收據抓包老公偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

針對人妻的控訴，小三回應，她與人夫並沒有部正常男女交往關係，雙方只是在同一公司、不同部分，一剛開始雙方並不熟，她沒看見人夫有戴婚戒，也不知道人夫已婚，是人夫主動追求、贈送禮物，事後人夫才稱跟老婆感情不睦，有打算離婚，「我根本無意成為正宮與人夫的第三者，或破壞她們的婚姻」，至於那些對話內容只是「不知道人夫已婚情況下的嬉鬧玩笑話」。

但台中簡易庭勘驗對話後發現，小三曾多次向人夫稱「你老婆」，雙方還曾多次討論性愛過程細節，加上小三還曾想向母親介紹人夫為「砲友」，不採信她的說詞，判小三應賠償正宮25萬元，全案仍可上訴。