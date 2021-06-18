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接種大陸科興疫苗　350印尼醫護仍染疫！數十人重病住院

▲▼印尼疫情。（圖／路透）

▲印尼1月開放疫苗施打，當時首批接種對象打的都是科興疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印尼儘管1月起便開始推廣疫苗施打作業，但受到印度變種病毒（Delta variant）肆虐影響，疫情仍未見緩。官方更證實，有高達350名醫護人員在接種中國大陸的科興疫苗後染疫，雖然大部分的醫護是無症狀或是輕症感染者，只需要在家隔離即可，但仍有數十人病情嚴重到需要住院。

根據《紐約郵報》報導，印尼中爪哇庫杜司的衛生辦公室主任伊絲莫約（Badai Ismoyo）證實了此項消息，他表示，在350多位染疫的醫護人員中大部分情況良好僅須在家自我隔離即可，但仍有數十人因高燒、缺氧等症狀住院治療。

印尼自1月起正式開放疫苗施打，其中醫護人員為第一類優先接種對象，當時接種的是來自大陸的科興疫苗。WHO表示，科興疫苗的防護率高達51%。因此也有人開始懷疑，疫苗對於變種病毒的防護力。

澳洲雅格里菲斯大學的流行傳染病專家布迪曼（Dicky Budiman）認為，這樣的結果其實不太意外，因為Delta病毒的感染力的確有所提升，然而人類卻還不能確定科興疫苗在真實世界對於Delta病毒的防護力。

一名雅加達放射科醫師直言，光是在過去的1個月內，他身邊就至少有6名醫師因染疫住院。他說，「這讓我們感到擔憂，因為我們可能不能單靠疫苗來防疫。醫護人員必須繼續採取其他的預防措施。」

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