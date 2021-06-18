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揭秘陸防疫／密不透風的閉環轉運！「憋尿4小時」就怕病毒溜走

▲▼ 大陸防疫,廈門,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲14天隔離結束，一早就在酒店門口等防疫專車來接送。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／廈門報導

相較於台灣的入境防疫工作，大陸的航空入境規定嚴格地令人難以想像。從下飛機、入境通關、抵達分流中心，直到等待轉運至隔離飯店，整個過程，旅客活動範圍僅限於防疫專車上，只能和全副武裝的工作人員「眼神交流」，阻斷疫情傳播的任何風險。《ETtoday新聞雲》記者日前實測超嚴密閉環轉運過程，體驗了一把憋尿4小時的囧途。

依大陸官方現行規定，做好疫情輸入防控，需要實現無縫式銜接轉運，保證疫情重點國家和地區旅客，從落地到隔離不與社會公眾接觸，形成從機場口岸到集散點、區市之間的閉環式管理。

▲▼ 大陸防疫,廈門,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲乘客有序上車。（圖／記者鄭思楠攝）

5月27日晚上6時15分左右，一架飛往廈門高崎國際機場的飛機，正處於乘客登機狀態，大部分的乘客都戴著全套防護裝備，包括防護服、護目鏡和手套等。根據大陸民航局要求，乘坐入境航班的乘客要持有3天內核酸檢測報告陰性證明，不過這入境的第一道關卡，就是登機口體溫檢測，一但驗出體溫超過37.3，可是會被要求中止行程。

搭飛機過程中，大部分乘客很自制，幾乎沒有人拿下口罩吃東西或上廁所。不過，因為航班滿載，從下飛機開始，人擠人的狀況常常發生，記者觀察發現，相當多旅客並沒有遵守安全社交距離，當時恰逢台灣本土疫情最急迫的時刻，這樣的情形讓人很難不擔憂有群聚風險。

不過，從打開機艙門的那一刻起，大陸疫情防控阻擊戰就開始了。在廈門高崎國際機場T3航廈，長達幾公里的旅客入境通道，成為一條「不走回頭路」的防疫管理閉環。入境後，乘客核酸快速檢測、流調、健康申報表填寫……，一道道關卡猶如一道道防線，只有全部正常合規，才能閉環轉運至隔離酒店。

抵達飯店後，迎面而來的又是另一組身著雪白防護服，帶著隔離面罩的工作人員，與車內防疫人員進行交接。在14天（隔離）結束以後，外地的旅客點對點地（轉運）到機場，省內的旅客則一條龍服務送到家門口，實現「從艙門到家門」全流程防控，力圖嚴絲合縫。

▲▼ 大陸防疫,廈門,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲全車採取梅花座。（圖／記者鄭思楠攝）

結束14天隔離後，記者6月11日一早便搭上一輛目的地為福州的大型巴士。這輛防疫專車，全車採用梅花座，避免「人與人的接觸」。據了解，從廈門隔離飯店到福州定點分流區，車程約250公里。為避免前往休息區增加染疫風險，以及對一般民眾造成恐慌情緒，專車從10時啟程，經過4小時才到達一間略偏僻的分流中心，讓憋著尿的乘客得以「放鬆」一下。

乘客快速解決後，專車在分流中心只短暫停留10分鐘便迅速駛離。車輛到達福州分流點，工作人員再根據入境人員所屬不同區或縣市，面對面交接給下一階段的工作人員，全程留痕。最後，全部人分別換乘一輛輛小車，再被運送到最終目的地。

經過記者一路觀察發現，從口岸篩查到專車接送，再到社區健康管理，大陸在經歷1年多的疫情考驗下，已形成了一套閉環轉運完整的SOP，工作人員各司其職，分工明確，全程效率極高，也成功透過這種成熟的機制，屢屢「截獲」多名事後才發現確診的患者。

▲▼ 大陸防疫,廈門,閉環轉運。（圖／記者鄭思楠攝）

▲到達福州後，再分流小車前往最終目的地。（圖／記者鄭思楠攝）

據悉，福建早在2020年3月便已經對外防輸入展開沙盤推演，各部門針對飛機到達前階段、飛機抵達階段、乘客入關階段、進入定點酒店或定點醫學觀察點階段、定點醫院開展診療服務階段等五種狀況出現時，進行反覆推敲演練，探究如何快速反應、協同作戰。

演練結束後，《應對航空港輸入性新冠肺炎總體流程圖》《航空公司應對航空港輸入性新冠肺炎工作流程圖》《各部門應對航空港輸入性新冠肺炎工作流程圖》三份流程得以確定，當日起，各部門協同就將之落地。之後的1年多，這樣的「超前部署」才最終守住了國門，守住了民眾的身體健康。

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