快訊／郭台銘買到BNT疫苗機率多少？　陳時中給答案

▲郭台銘。（資料照／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘有意願協助外購疫苗但至今卡關，針對成功機率，衛福部長陳時中指出，全球大的疫苗廠都跟國家往來，情勢仍非常困難。

郭台銘日前委託鴻海公司和永齡基金會進口500萬劑輝瑞（BNT）疫苗，陳時中透露，已經發出有條件專案進口許口，主要還是要取得原廠證明書，若有就可再做進一步的討論。

立法院長游錫堃今（17日）召集朝野黨團協商紓困4.0特別預算案。國民黨立委翁重鈞詢問郭台銘採購疫苗進度，陳時中回應，當前買疫苗非常困難，目前公私協力一起努力，但不管如何，都非常困難。

國民黨立委林為洲追問，成功機會有無5成？陳時中坦言，都很困難。

郭台銘3點聲明：（6/17）

1. 本基金會（永齡）向衛福部申請疫苗專案輸入一事，目前正按計劃進行中，深知國人的殷殷期盼，必將全力以赴。

2. 所有的媒體報導，只要是未經我本人或永齡基金會證實，全都是與事實不合，不管是媒體臆測，或是未經我方證實之消息來源，其目的或許是在阻取得疫苗一案的進行，實際圖謀我方不得而知，謠言止於智者，央求社會大眾不要聽信這些未經證實的消息。

3. 感謝疾管署周署長及其同仁在端午節假期間，犧牲假日與我本人及團隊一起開會，討論專案進口的相關細節，也感謝陳部長在周日深夜還親自致電給我，承諾將全力協助此次疫苗專輸入，以做為慈善宗教，工商企業協助政府進口疫苗之範例。

▼德國BioNTech（BNT）。（圖／路透）

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