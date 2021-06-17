就是要查沒會議記錄的「3+11」　調查小組3個月內成立

▲民進黨立委范雲。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立委范雲提議要將機師機組員檢疫放寬至「3+11」，以及聲稱要負責的指揮中心指揮官陳時中，都被外界質疑是防疫破口的元凶，不過，疾管署卻表明3+11這場會議「未作成會議紀錄」。立法院今（17日）朝野協商決議，要求行政院3個月內成立調查小組，提出書面提出書面調查報告給立法院。

立法院臨時會今進行黨團協商紓困4.0特別預算案，國民黨立委費鴻泰提出主決議案，要求針對「3+11」決策過程予以釐清，若有政策疏失，也應負賠償責任。

最終，朝野達成共識，決議要求行政院就「3+11」決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面提出書面調查報告給立法院，並對確診往生者家屬提出家屬提出相關慰助機制。

主決議文字內容：

台灣本土疫情大爆發，外界質疑放寬3+11政策主要破口，指揮中心至今卻仍無法清楚解釋，有許多確診者因為全家染疫，親人皆在隔離中而無法見到親人最後一面,每一個往生者都代表一個家庭的破碎。若是因為政府行政疏失導致錯誤的政策，政府就應給予不幸死亡的確診者賠償，提案要求行政院就3+11決策釐清過程，3個月內成立調查小組，提出書面提出書面調查報告給立法院，並對確診往生者家屬提出家屬提出相關慰助機制。