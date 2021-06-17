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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上週視訊國際大廠　陳時中：未來再買1500萬劑疫苗

▲▼立法院聯席審查紓困4.0特別預算 衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

針對國內疫苗荒，衛福部長陳時中今（17日）於「紓困4.0」立法院朝野協商中，談到對外採購疫苗、國產疫苗研發等議題，他坦言近來疫苗進貨速度「事實上是慢」、「當然要表達很抱歉」；不過，他也透露，上周已和幾個國際大廠開視訊會議，為後續1500萬劑疫苗做準備。

陳時中表示，去年疫情開始時，像是美國採取早期研發疫苗，就全部予以鼓勵、獎勵及補助，設計非常大的基金作疫苗研發，當然美國的背景、生技產業有一定強度，台灣也針對國產疫苗發展走相對的路，選擇幾家廠商予以獎勵，等到一期臨床試驗給予獎助，並訂定分期補助辦法。

陳時中談到，我國對外採購、國內自製疫苗等作為，事實上沒有晚，去年9月底加入COVAX平台、10月底跟AZ簽約，今年1月本來要和BioNTech簽約、但最後沒成，到2月初又和莫德納簽約，雖然希望國產疫苗能將後續需求填補起來，但仍會持續對外採購疫苗。

陳時中說，台灣沒像許多國家一開始就簽訂上億劑疫苗，這當然和當初的疫情背景有關，我國是以適量採購作為分配原則；而有些國家在疫情緊急時高價採購疫苗，但這樣的背景條件如今也漸漸不存在，現貨市場幾乎難以供應，這是供應方面的問題，政府也是盡力聯繫。

談到國產疫苗，陳時中直言，這是戰略產業，國家當然要予以鼓勵，但不代表他們做的疫苗、政府就非要通過不可，還是要經過廠商提出的數據，經過專家審視，自己無法說會不會通過，但政府絕對沒有要護航，雖然他希望國內能夠建立生技、疫苗產業，但產品仍得符合實際需求。

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