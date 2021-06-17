陳時中：國內確診人數趨向穩定　「死亡還要一個禮拜高峰」

▲衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國民黨立委曾銘宗17日表示，近期單日確診人數大概是200人，死亡人數則約為20人，詢問是否會是近期的常態。對此，衛福部長陳時中坦言，目前的確診人數趨向穩定，死亡人數大概還要一個禮拜的高峰，然後才會慢慢往下降。

立法院長游錫堃17日召集朝野協商，研商「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111年6月30日）」等案相關事宜。

曾銘宗晚間指出，近期單日確診的人數大概是200人，死亡人數則為20人左右，詢問這是否會是近期內的新常態。

陳時中表示，在這波疫情裡面，看起來目前確診人數趨向穩定，每日大概在200人上下，死亡人數則大概還要經過一個禮拜的高峰，然後才會慢慢往下降。

陳時中強調，指揮中心當然也希望數字往下降，「不過以前的案件數這樣走下來，應該是差不多這樣的狀態」。

中央流行疫情指揮中心17日公布，國內新增175例新冠肺炎本土確定病例，另確診個案中新增19例死亡。個案分佈以新北市87例最多，其次為台北市34例，苗栗縣31例，新竹縣10例，桃園市7例，花蓮縣、基隆市及台中市各2例。

指揮中心統計，截至目前國內累計97萬3215例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含95萬1005例排除），其中1萬3584例確診，分別為1161例境外移入，1萬2370例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計94例移除為空號；確診個案中497例死亡。

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