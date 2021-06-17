CDC記者會罕見準時！鄉民諷「五個開會，一個沒來」：戰犯是誰很明顯

記者邱晟軒／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（17日）公布國內新增175例本土病例、另新增19例死亡。不過，有許多網友驚訝指出，本日防疫記者會竟在下午2點整準時開始，直呼「五個開會，一個沒來，就準時了」，暗諷指揮官陳時中一缺席，記者會就準時開始。貼文一出立刻引起網友熱議，「看來平常是誰在拖拖拉拉，答案很明顯了」

▲陳時中今缺席，竟意外讓記者會準時開始，引發網友熱議。（圖／翻攝自指揮中心記者會直播）

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本報曾報導過「以為要校正時鐘！鄉民酸「記者會遲到」變成常態：遲刻魔」內文提到，中央流行疫情指揮中心固定下午2點會開記者會，但有網友在近期收看時，注意到遲到、晚開始似乎已經成為常態。

不過在今天的指揮中心記者會上，由於指揮官陳時中赴立院開會缺席，改由副指揮官陳宗彥代為主持，但卻意外的讓記者會準時在2點開始。對此就有網友在批踢踢八卦板以「五個開會一個沒來，就準時了」發文暗指，有一個公司有五個每天準時開會，但是幾乎每天都遲到，遲到率大概99％，今天有一個沒出席，就沒遲到了，很準時開始，所以平常的「問題是到底出在哪？」

▲陳時中今缺席，竟意外讓記者會準時開始，引發網友熱議。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出，立刻引起許多人網友熱議，「看起來戰犯是誰很明顯」、「沒看時鐘都會比較準時」、「答案很明顯了」、「希望他以後都別來了，浪費大家時間」、「看來平常是誰在拖拖拉拉」、「沒有時鐘就準時，是不是在害時鐘」、「遲到是誰的問題很清楚」、「阿中沒來就不遲到了耶！」。