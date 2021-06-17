彰化傳播鏈斷線連2天零確診！90歲以上老人接種明起登記

▲彰化連2天「佳玲」。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

繼16日後，彰化縣今日依然0確診，縣民欣喜若狂，縣長王惠美表示，連2天「佳玲」只是代表日前多條傳播鏈已斷線，民眾仍須居安思危，配合政策落實防疫，才能安心生活。彰化縣配發的3萬7000劑疫苗接種率已達84%，共30993劑，這批疫苗施打日期至明日為止；另外，90歲以上老人從18日起開始登記接種，時間地點尚未決定，將由各鄉鎮市公所里長發送通知。

彰化縣自5月以來，經歷水果盤商、養生館、麻將牌咖及醫護傳播鏈等等，一波接一波出現，16、17日連2天「佳玲」，縣民都相當振奮。目前縣內累積案例為251人，已完成篩檢數為43074人，核酸檢測陽性率是0.58%，居家隔離人數584人。

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▲彰化目前縣內累積案例為251人，已完成篩檢數為43074人。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，連2天0確診是告訴我們，很多傳播鏈已經斷線，民眾要是前往熱區或從熱區返家，還是要進行14天自主管理，若有徵兆就快點採檢，目前雖已是「佳玲」第2天，但民眾還是要居安思危，落實防疫生活。

王惠美指出，中央撥發3萬7000劑AZ疫苗，截至今日中午已施打3萬993劑，完成率為84%，僅剩一些鄉鎮還未施打，將在今日及明日施打完畢。她說，目前已經在進行90歲以上老人施打疫苗意願問卷調查，從18日起將開始由各鄉鎮村里長發送通知，屆時請依通知指定時間、地點前往施打，居住於縣內未設籍的90歲以上老人也在此限。

▲彰化配發的3萬7000劑AZ疫苗，截至今日中午已施打3萬993劑，完成率為84%。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化90歲以上老人明日開始登記疫苗接種。（圖／彰化縣政府提供）

此外，昨日彰化傳出，1名有三高及慢性肝炎等慢性病史的86歲阿公，在前天施打疫苗後猝死，王惠美表示，死因是否為施打疫苗，須交給專家判定，待相關報告出來後才能得知，但目前尚無法證明2者是否有關，到底疫苗打還是不打，她認為「還是打比較好。」

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