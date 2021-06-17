找到源頭了！花蓮崇德家庭群聚15人染疫…他跟觀音工班「師徒相稱」

▲▼花蓮縣政府17日下午召開防疫記者會說明。（圖／翻攝自YouTube／花蓮縣政府，下同）



記者戴若涵／花蓮報導

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增175例本土，其中2例在花蓮。花蓮縣長徐榛蔚召開防疫記者會說明個案情況，表示今日新增的2名個案均為案13195(崇德家族群聚案)的延伸，同時衛生局長朱家祥表示，感染源頭找到了。

該家族首例出現症狀為案13195為家住秀林崇德的40多歲女性，10日出現喉嚨痛、鼻塞、咳嗽等症狀，13日經快篩後呈現陽性，進行PCR採檢確診，Ct值為20，由於她與家人都住附近、交往十分密切，截至17日為止，造成3家族12人確診(小姑家2人、二女兒家9人、三女兒家3人)，累計3家族14人染疫，若將案13195算在內，則為15人確診。

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花蓮縣衛生局長朱家祥表示，此案源頭非常有可能是「案12137桃園觀音工地接觸案」，但先前一直找不到2案之間的連結，幾經疫調、訪查、交叉詢問後終於有了重大發現。

11日確診的觀音工地工班(案12668)與今日公布確診的案13195二女兒公公(案13569)不但住在同村隔壁鄰，同樣從事泥水工，2人還有相當好的交情，雙方以「師徒相稱」，可視為同一來源。

▲花蓮縣政府指出，2案連接點應為工班(案12668)與二女兒公公(案13569)。（圖／花蓮縣政府提供）