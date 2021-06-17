打疫苗憂猝死？指揮中心揭數據：75歲↑長者「染疫2成喪命」

▲疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

日本捐贈AZ疫苗6/15開打，優先對象中以75歲以上長者最受重視，各縣市設站展開接種，卻傳出超過10起接種後猝死案件。中央流行疫情指揮中心今（17）日公布數據，75歲以上長者到昨日為止總計接種17.4萬人，其中通報8例疫苗接種後死亡事件；不過，如果是以該年齡層染疫者死亡數據來看，致死率達到22.7%。

指揮中心副指揮官陳宗彥說明，國內從去年疫情開始到現在75歲以上確診者937例，當中有213例死亡，死亡比例達到22.7%。

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而國內容6/15開始全國全面性施打，大多數縣市都是以85歲以上優先施打，只有5個縣市從原訂的75歲以上開始，絕大多數在15日當天接種的是85歲以上長輩。

指揮中心發言人莊人祥說明，截至6月16日為止，國內共計113萬3,515人接種AZ，其中17萬4,098名屬於75歲以上長者。根據疫苗不良事件通報系統(VAERS)顯示，目前已收到11例接種AstraZeneca COVID-19疫苗後死亡之報告，其中8例發生在75歲以上長者，死亡個案絕大多數均為高齡長者且有慢性疾病。





▲發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥指出，包含英國、日本、韓國等國際經驗，在大規模疫苗接種初期，大部分的接種對象均為年長者，並可能有潛在慢性疾病，使得這類疫苗接種後通報死亡的案件數量增加。因此需藉由回顧病歷資料或解剖釐清死因，調查這些事件是否可能與疫苗相關。

此外，亦可藉由持續性自然死亡率的評估，觀察是否有疫苗安全性的疑慮。如根據109年度我國人口統計資料，75歲以上年中人口為143萬3286人，同年度75歲以上死亡人數為9萬5367人；故可得知，即便在未接種COVID-19疫苗的情形之下，預期平均每日都會有200多名75歲以上長者死亡。

莊人祥表示，目前各國在施打新冠疫苗都有發生類似的問題，針對高齡長者的施打，不管打的是AZ疫苗、BNT疫苗或是莫德納疫苗，它的結果都可能類似像這樣。