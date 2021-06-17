「免疫橋接」代替三期遭打臉？　莊人祥公布FDA回函：各界解讀不同

記者嚴云岑／台北報導

食藥署利用「免疫橋接」方式作為核發國產疫苗緊急使用授權（EUA）依據，現卻被爆出美國食品藥物管理局（FDA）認為現階段免疫橋接科學地位未定。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，這可能各界闡釋美國回覆有不同看法，目前韓國、英國等國都表示可接受免疫橋接認定。

食藥署日前公布國產疫苗緊急授權審查標準，將以「免疫橋接」方式。需與AZ疫苗比較做效價判定，最快6月底、7月初會開專家會議審查，若專家達成決議，會盡快進行行政作業，食藥署會加班趕工，力拼最快3天、最晚7天審完。

不過，參與EUA審查的財團法人醫藥品查驗中心日前卻接獲FDA回函，表示免疫橋接科學定位未定。對此，莊人祥表示，這是食藥署為了瞭解國際機構對於免疫橋接看法，主動與美國FDA、日本與歐盟等國外單位接洽，5/20透過電子郵件詢問美國、5/22取得回覆。

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美國回覆寫道，現在還在討論免疫橋接可能性，因此官方立場是「暫無定論」，因為還沒有明確結論，所以也無法回答。

莊人祥提到，5/26世界衛生組織有針對新冠疫苗是否可採用免疫橋接審查一事進行討論，會議中提卻可見美國FDA態度較為保守，但英國、韓國等國均表示可接受此審查方式，歐盟則是在一定條件下可接受。對於媒體報導美國認為免疫橋接科學定位未定？莊人祥表示，這應該是大家對回函說法解讀不同。