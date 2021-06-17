沈富雄喊「抽4000萬華人血」量抗體！　他和趙少康願各出40萬

▲之前萬華街道消毒畫面。（圖／記者周宸亘攝）



實習記者周依儒／綜合報導

全國三級警戒已將屆滿一個月，何時能解封仍是遙遙無期。前立委沈富雄則認為，目前政府、指揮中心在防疫一事上的爭議已經太多，他主張「隨機抽樣萬華總人口17萬的2.5％，每人抽血量抗體」，他和中廣董事長趙少康兩人願意各出40萬，「再不做，這些爭議不決的事就要被掃進歷史的黑洞了。」

沈富雄今（17）日在臉書發文指出，現在的社會輿輪一面倒向，「記者會數字不可信、黑數太多，因為沒普篩所以低估確診數、無症狀感染者很多、不清0就無法解除三級」等言論；但就他的觀察與推理來說並不同意，因為以目前的狀況來說，「一、藍營喜歡誇大疫情的不樂觀，我的看法對他們不利。二、綠營只知捍衛陳時中而不知如何辯護。三、陳時中團隊士氣低迷，對各種傳言無力招架，也不想澄清。」

▲三級警戒滿月，萬華疫情也逐漸受控。（圖／記者宋良義攝）



沈富雄指出，政府目前對於這些爭議處於消極態度，想著不必太計較，反正將來疫苗打完後。事過境遷一切就一了百了；但他本人非常反對這樣的態度，因此主張，在原始熱區萬華隨機取樣總人口17萬的2.5%、共計4000人「每人抽血量抗體」，而這件事情務必現在做，等到疫苗開打一部分人後再做就沒意義了，且他和趙少康也願意各出40萬台幣贊助。

沈富雄表示，「再不做，這些爭議不決的事就要被掃進歷史的黑洞了。」他更向台大公衛專家陳秀熙喊話，「政客可以不在乎，你們這些專家學者為何都沉默不語，袖手旁觀呢？」、「去年您想在彰化做的事現在更應該在萬華下手才對。」

據悉，測量血清抗體並非普篩或PCR，而是可測出偽陰性、偽陽性的潛在感染者和被誤會的感染者，如果測試結果為敏感性呈現不足，就會產生成偽陰性，漏掉真正確診者；反之如果特異性不足，則會產生偽陽性，誤把非感染者認為確診者，因此測量血清抗體則可以說是把「黑數」找出來。