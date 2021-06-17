出國打完疫苗盼「免隔離」　觀光學者曝關鍵：不可能

▲近日有不少民眾出國打疫苗。（圖／記者任以芳攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，國際觀光活動已停擺一年以上，未來國際趨勢將以「疫苗護照」為主，打過疫苗的旅客到部分國家就可免隔離。不過觀光學者坦言，台灣落後大國已半年，無法直接比照大國的疫苗護照政策，「旅行業者希望打疫苗者免隔離，現階段不可能」。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，現在有許多國人期待出國打疫苗，最好還不用隔離，也有旅行業者希望接軌國際疫苗護照，只要有打疫苗者就免隔離，他坦言，「我認為這是努力目標，但現階段不可能」。

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黃正聰指出，「因為台灣施打疫苗的比率較低、未達群體免疫。不管來台旅客或國人回台，都會有偽陰性的顧慮，不僅僅是指揮中心有意見、而是人民都有意見。短期要爭取打過疫苗的縮短為一週隔離就很不容易了」。

▲許多民眾飛往美國、大陸等地打疫苗，但學者坦言，現階段不可能針對有打疫苗者不用隔離。（圖／記者任以芳攝）

黃正聰表示，台灣對防疫標準相對較高，歐美國家確診率約1-10％，台灣則是0.05％，且以清零為目標，但台灣已落後大國3到6個月，若台灣疫苗覆蓋率達到6成，就可暫時先鬆口氣。

黃正聰表示，疫苗護照是未來趨勢，但隨著國家進展會有所不同。持有疫苗護照可免隔離的國家以歐美國家為主，但各國所認同的疫苗不一，並未直接引用WHO的標準。

而新加坡要求持有疫苗護照後還需檢驗PCR，另外也有其他國家仍須隔離，只是隔離時間不同，目前台灣、中、港、澳都仍是要求需隔離14天。