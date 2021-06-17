柯P喊「沒疫苗一個月清零」！醫曝靠「2關鍵」：有機會

▲沈政男醫師認為，台灣疫情真的露出曙光了。（圖／記者林敬旻攝）

文／沈政男／精神科醫師

現在，是不是很多人都在說，疫情已經看到曙光？但兩周前大家怎麼講？再努力兩個月就會看到曙光！我當時就說，兩個月太久了，現在就看到曙光了。

你說你兩周前沒看見？歹勢，每個人的視野與縱深並不一樣。

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有人在問，為什麼今天（指16日）不是持續下降？怎麼又稍微回升？是這樣：因為，從5月17日以後，每隔一周就會出現一波家戶感染高峰，你算算6月14日左右是不是剛好就是第四波家戶感染？因此，這兩天會再回升一些。

但，這一波小高峰過了以後，每日新增就會降到一百例以下了。又比如，你看疫情記者會是怎麼看？我都是事後用兩倍速快轉，中央與雙北都看。在兩倍速之下，指揮中心變得精神抖擻又精明能幹許多。

陳時中今天（指16日）說，「新北廣篩我認同」，甚至也已開放了居家快篩，顯見指揮中心對於防疫戰略已經有了不同於去年的調整。對於郭台銘想要引進的BNT疫苗，也是姿態放軟了，這是另一個調整。

防疫跟打選戰不一樣，病毒傳播完全遵循自然科學法則，不是你耍民粹、帶風向就能扭轉。

柯文哲這幾天也調整了防疫戰略。先前他說，「三周後中南部會變成雙北」，現在已改口說，「即使沒有疫苗，也可用一個月清零」。他雖然有很多不足之處，但他的調整能力可以彌補許多。

▲柯文哲喊一個月內不靠疫苗「清零」。（圖／柯文哲臉書）

台北市要怎麼清零？其實就是靠精準疫調與確實隔離。精準疫調幾個字這幾天大家都在說，就是我在兩周前開始倡導。黃珊珊今天（指16日）講出了台北市接下來清零計畫的重點：第二輪接觸者的疫調與隔離！

這，也是桃園必須注意的重點！

桃園其實是現在最令人不放心的地方，因為，新增案例一直下不來！以龜山來說，只有十五萬人口，卻是新增接連不斷，連工廠群聚都處理了好久。桃園花太多時間在公布疫調足跡，甚至有外文版，其實沒必要，因為重點在於把可能染疫者預先隔離起來，而如果效果不夠好，就是隔離範圍不夠大、不夠準。

一個彌補的方法就是：除了隔離接觸者，也可以隔離接觸者的接觸者，也就是第二輪接觸者。

台北市接下來的做法就有這個味道，也就是在接觸者隔離期滿前就先做快篩，如果陽性就把他們的接觸者也隔離起來。台北市的清零計畫還有其他部分，如果都能好好落實，「一個月清零」確實不是夢想。

這幾天很多人在談長者疫苗施打，這本來沒什麼好講的，因為，陳時中已說，「各縣市都做得很好」，但就是有人愛在那邊興風作浪。

▲日本施打券，讓有施打資格民眾，打電話或上網到你想去的施打場所預約。（圖／沈政男醫師授權提供）

有人在學日本的什麼滑輪施打法，殊不知日本在新冠疫苗施打流程裡，最值得學的其實是事前預約。

在日本，會先發給你一張施打券，也就是施打資格，然後你再打電話或上網到你想去的施打場所預約。在日本，有使用一些大型體育館，其他都是在社區診所施打。附圖就是從日本厚生省網站截圖。

施打券，也值得台灣學習，因為，你看，不同縣市竟然施打年齡資格不一樣，這公平嗎？如果有施打券，全台符合資格的人都發一張，然後你就可以到任何你方便的場所，找方便的時間施打，等於把施打資格與施打時地脫鉤。

試問，將來如果可以選擇疫苗種類，你要怎麼挨家挨戶發施打單？難道由里長先打電話調查嗎？預約施打，才是比較進步的疫苗施打制度，這是很簡單的道理。

但今天（指16日）柯文哲說，「台灣人對去年的病毒比較有抵抗力」，這又是誤解。台灣人去年沒什麼染疫乃因防疫做得好，不是體質上比較不怕病毒，今年則是一時鬆懈，釀成一個大群聚，不是抵抗力變差。

※本文經沈政男醫師授權，未經同意請勿隨意轉載拷貝。