　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東8000劑疫苗全數施打完成　警消9成完成接種

▲▼縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣16日連續6天0確診，維持累計22例確診個案。縣長饒慶鈴當天下午在疫情記者會表示，自15日上午8點開始至16日，8000劑疫苗接種已全數施打完畢，縣內警察與消防同仁的施打率已接近9成。

饒慶鈴説，台東連續6天0確診，感謝鄉親配合減少連假返鄉，一起落實防疫相關工作與措施。端午連假從11日晚間到14日下午，台東火車站快篩257人全部陰性；台灣東機場12至14日快篩88人、至15日共累計295人，全數陰性。

▲▼縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

針對疫苗接種，饒慶鈴也說明首波AZ疫苗施打狀況，15日開打一開始出現動線不夠順暢、系統連線不穩而塞車等情況，經過滾動式檢討、徹夜改善，加派志工人力、調整動線，16日全縣17個快打站皆運作順暢，據衛生局表示，自昨日開始至今日傍晚，在鄉親配合及同仁努力下，8000劑疫苗已全數施打完成。

▲▼縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

饒慶鈴宣布8000劑疫苗施打完畢，警消人員9成完成接種。

中央這一波開放1到5類對象施打，台東符合資格者至少有3萬人，先前撥補5100劑加上此次8000劑，雖然目前長者已達到8成接種率，第一線的警察、消防同仁施打率接近9成，顯然疫苗數量還是相當不足。

▲▼縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

中央將再撥補4000劑疫苗。

饒慶鈴提到，中央日前曾公布將再撥補台東4000劑疫苗，另提出「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，預計額外撥補台東1000劑疫苗，待中央確定計畫內容及規劃方向，縣府將會立刻提案爭取。至於民眾反映非設籍臺東75歲以上的長輩、洗腎患者或養護機構的住民是較高風險的族群，因為行動不便希望提供到宅施打服務，縣府也將新一波的疫苗接種內整體規劃。

衞生局提醒民眾持續注意長者接種疫苗後的身體狀況。疫苗注射後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，通常輕微並於數天內消失；如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
疫苗採購進貨速度慢　陳時中道歉了
賈永婕接到蔡英文來電！PO通話照「泛淚哭臉」：我的媽呀
628可望分區解封？　行政院回應了
郭董深夜三聲明　黃暐瀚曝「這句話」暗藏玄機：掀底牌
離婚陳子強8年…傅天穎突宣布「我要結婚了」
快訊／628解封？衛福部：全國三級警戒仍宜持續
快訊／捷運警增1染疫！無症狀確診　18天前打過疫苗
正中午！熊貓訂外送「餐廳一片空白」　網哀號：掛掉了嗎
新北金山一家7口染疫「廣篩432人2確診」！　急再匡列200

涼爽舒適的居家布置靈感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

拒絕把老樹「剃光頭」　埔榮醫院邀請攀樹師為院區樹群義剪

以行動支持國家防疫力　台南議長、議員們願接種國產疫苗

圍堵病毒！新增家族群聚8確診　花蓮秀林鄉3個村設立快篩站

家庭群聚再增8確診！一個家族13人染疫　徐榛蔚：不要群聚

偵破女童受虐致死埋屍案　南投縣刑大小隊長獲選全國模範警察

台南17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗　讓85歲以上市民都能接種

台南市全力施打AZ疫苗　黃偉哲：新疫苗一到3天內打完！　

台東8000劑疫苗全數施打完成　警消9成完成接種

柴油車遭攔檢不要逃！「逐車攝影」可鎖定車牌依法逕行舉發

桃機邊境人員爭取疫苗注射　鄭文燦：應要有更好的防疫保護

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

金宇彬睽違一年半公開露面！　被讚「太帥」害羞捂臉搧風

奧客怒實名制！女孩用台語抱怨 「有很困難？」害她買布丁等20分

私打疫苗之亂！ 打疫苗是基本人權，還是奢侈特權？｜行動法庭 第126集 完整版｜ 吳柏宏 陳秀熙 2021.6.15

江直樹家的狗名？《我愛他》怎麼唱？「台灣偶像劇」大會考！你記得多少？

母親住院治療3個月「突確診驟逝」 死亡證明搞烏龍...台大：已重發！

拒絕把老樹「剃光頭」　埔榮醫院邀請攀樹師為院區樹群義剪

以行動支持國家防疫力　台南議長、議員們願接種國產疫苗

圍堵病毒！新增家族群聚8確診　花蓮秀林鄉3個村設立快篩站

家庭群聚再增8確診！一個家族13人染疫　徐榛蔚：不要群聚

偵破女童受虐致死埋屍案　南投縣刑大小隊長獲選全國模範警察

台南17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗　讓85歲以上市民都能接種

台南市全力施打AZ疫苗　黃偉哲：新疫苗一到3天內打完！　

台東8000劑疫苗全數施打完成　警消9成完成接種

柴油車遭攔檢不要逃！「逐車攝影」可鎖定車牌依法逕行舉發

桃機邊境人員爭取疫苗注射　鄭文燦：應要有更好的防疫保護

防疫旅館混住情形再發生！淡水蘊泉庄勒令停業、罰50萬元

捷運警察16天前曾打過AZ！無症狀確診　醫曝原因：接種後3件事必做

添好運楊枝甘露變冰淇淋！超商「任2件0元」開吃　GODIVA推最新雪糕

新竹市第二批AZ到貨！78-80歲爺奶下午開打　5900劑2天打完

揭秘太空人登艙前手持「神秘小方箱」　自帶電源風扇有一關鍵作用

台語界《手牽手》來了！　「23超大咖歌手」暖心合唱抗疫逼哭網友

全台13人猝死！長者遺失疫苗接種通知單　怕到急喊「不打了⋯別補發」

繼續三級警戒！疫情緩坡下降　蘇貞昌：絲毫沒有鬆懈本錢

快訊／蔡英文致電賈永婕對話曝光：很抱歉讓妳受委屈了

2萬人讚爆！新竹年輕人衝全家做一件事　外送員感動尋人：謝謝你

地方熱門新聞

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

金門疫苗「室外開箱照」網一看：完了

疫情下台東大學「一個人的畢業典禮」

黃偉哲：新疫苗一到3天內打完！　

桃機邊境人員爭取疫苗注射

台南議長、議員們願接種國產疫苗

桃園圓夢「加碼送愛」　贈新鮮蔬菜

台南17日將獲中央撥配31700劑AZ疫苗

東森全員免費PCR　李政鴻讚：體恤員工

花蓮一個家族13人染疫　徐榛蔚：暫停家庭群聚

生死不同姓「活廖死張」　子孫不吃「雞頭」

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

馮世寬赴台東馬蘭榮家　關心疫苗注射現況

苗栗縣長拋出這句話　曾玟學遭完敗「我要昏倒了」

更多熱門

相關新聞

台南90歲翁「仰躺樓梯」死亡　家屬：前一天打疫苗

台南90歲翁「仰躺樓梯」死亡　家屬：前一天打疫苗

台南1名90歲的邱姓老翁，6月16日晚上7時許被家人發現倒地，家屬立即報案，台南市消防局救護人員迅速到場，發現老翁已死亡，交由轄區分局處理，家屬質疑死者於15日施打AZ疫苗，可能導致身體不適往生，警方已報請檢察官相驗，以釐清查明死因中。

苦苓86歲母打完AZ發燒！曝10點注意事項

苦苓86歲母打完AZ發燒！曝10點注意事項

竹東97歲婦打疫苗後猝死　今解剖查死因

竹東97歲婦打疫苗後猝死　今解剖查死因

騎車防疫！　新安東京海上產險端出「3保」定心丸

騎車防疫！　新安東京海上產險端出「3保」定心丸

關鍵字：

0疫苗施打警消接種快篩新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

快訊／郭台銘發3點聲明　強調進口疫苗按計畫進行「全力以赴」！

辰亦儒健身大聲怪叫　民眾怒投訴：台灣過氣明星

3千萬劑東洋BNT破局！專家點出「關鍵人物」

11老人施打AZ後猝死！台大醫承認「被嚇到」

點出現在「最不放心縣市」　醫：新增案例一直下不來

《鳥來伯》長青老婆悲痛發聲！

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

幕後／蔡英文政府兵分2路「全線綠燈」替郭台銘開道

女人躺在台中大道上　警上前一看嚇到「頭爆臉爛」已死

男友每晚準時回家！女教師過夜一次超驚恐

稱「全台陪雙北坐牢」被罵爆　苗博雅深夜回應

正妹網紅親弟車禍身亡！得年25歲

即／高雄91歲阿公打疫苗1天後　緊急送醫亡

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

更多

最夯影音

更多
下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD

下班！原住民運將委屈露「破洞衣」　遭阿姨熱情請客：我知道你單身XD
阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

阿姨騎斑馬線遭員警「死亡凝視」　對望後扭頭看車流：當時就很慌

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

8無罩男女躲巷弄內「群聚喝酒」 警察傻眼Say嗨：現在疫情期間欸

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

拜託給我一餐！男子因疫情失業　派出所鞠躬求助...盼警給碗泡麵

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

張善為癱瘓神隱8年…況明潔揭「斷聯內幕」　助理親吐近況「在家復健」：機器輔助手腳

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面