台東8000劑疫苗全數施打完成　警消9成完成接種

▲縣長饒慶鈴公布零確診並感謝相關單位及鄉親配合疫苗施打作業。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣16日連續6天0確診，維持累計22例確診個案。縣長饒慶鈴當天下午在疫情記者會表示，自15日上午8點開始至16日，8000劑疫苗接種已全數施打完畢，縣內警察與消防同仁的施打率已接近9成。

饒慶鈴説，台東連續6天0確診，感謝鄉親配合減少連假返鄉，一起落實防疫相關工作與措施。端午連假從11日晚間到14日下午，台東火車站快篩257人全部陰性；台灣東機場12至14日快篩88人、至15日共累計295人，全數陰性。

針對疫苗接種，饒慶鈴也說明首波AZ疫苗施打狀況，15日開打一開始出現動線不夠順暢、系統連線不穩而塞車等情況，經過滾動式檢討、徹夜改善，加派志工人力、調整動線，16日全縣17個快打站皆運作順暢，據衛生局表示，自昨日開始至今日傍晚，在鄉親配合及同仁努力下，8000劑疫苗已全數施打完成。

▲饒慶鈴宣布8000劑疫苗施打完畢，警消人員9成完成接種。

中央這一波開放1到5類對象施打，台東符合資格者至少有3萬人，先前撥補5100劑加上此次8000劑，雖然目前長者已達到8成接種率，第一線的警察、消防同仁施打率接近9成，顯然疫苗數量還是相當不足。

▲中央將再撥補4000劑疫苗。

饒慶鈴提到，中央日前曾公布將再撥補台東4000劑疫苗，另提出「離島-偏遠地區擴大接種計畫」，預計額外撥補台東1000劑疫苗，待中央確定計畫內容及規劃方向，縣府將會立刻提案爭取。至於民眾反映非設籍臺東75歲以上的長輩、洗腎患者或養護機構的住民是較高風險的族群，因為行動不便希望提供到宅施打服務，縣府也將新一波的疫苗接種內整體規劃。

衞生局提醒民眾持續注意長者接種疫苗後的身體狀況。疫苗注射後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，通常輕微並於數天內消失；如有呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫。

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