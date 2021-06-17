竹東97歲婦打疫苗後猝死...連夜相驗快篩陰　今解剖查死因

▲新竹縣市昨日各發生一起97歲婦人、老翁打疫苗後死亡的案例。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東鎮一名97歲范姓婦人，16日上午打完疫苗後返家，出現身體不適、腹痛，2個小時左右就陷入昏迷，119人員抵達後婦人已失去生命徵象，家屬不捨老人家受苦，也選擇放棄急救。檢警在昨天下午介入調查老婦死因，連夜到場相驗並調取相關病歷資料，快篩結果為陰性，已緊急排定今早解剖。

新竹地檢署指出，該名范姓婦人昨天上午8時許前往竹東衛生所接種完AZ疫苗後，在休息區觀察30分鐘時並無不良反應，婦人返家後卻開始出現咳嗽、腹痛等症狀，上午11時許失去意識陷入昏迷。

檢察官立即指示司法警察盡速蒐證，調取婦人相關病歷資料，且連夜到場相驗，新竹地檢署檢驗員初步實施快篩，結果為陰性，並緊急排定今天上午9點解剖，以釐清婦人是否因接種疫苗引起的不良反應，或是本身疾病因素導致死亡。

新竹縣衛生局將將協助婦人家屬提出預防接種受害救濟申請，提送中央審議，如確定因預防接種致死，依照預防接種藥害救濟賠償辦法最高將給付600萬元救濟金。

竹市昨日也發生一起97歲翁打疫苗後身體不適死亡，這名老翁於6月14日注射疫苗丶6月15日身體不是送醫、6月16日死亡。因老翁於醫院逝世，醫師已經協助開立死亡證明書，所以並未報請相驗。

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