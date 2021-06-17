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民眾開始訂8月民宿！暑假若報復性出遊　醫：傷亡恐比現在更驚人

▲▼屏東墾丁大街過去人潮。（圖／記者蔡玟君攝）

▲墾丁大街往年熱鬧人潮。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

全台三級警戒至6/28，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，16日看了一些留言，發現不少人期待暑假解封，可以完成已經預約好的旅遊活動；不過，即使降為二級疫情警戒，現在台灣疫情狀況跟去年不同，社區極難完全清零，沒有報復性出遊的本錢。有外島民宿業者說，真的開始有客人要訂8月房間，「我們還是拒絕了，順便囉嗦機會教育一番。」

指揮中心指揮官陳時中16日表示，目前看來疫情雖然穩定，但千萬不能以為是趨緩，民眾應該要非常注意，因為依照各國經驗，只要稍微不注意就可能會反彈。

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謝宗學在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書提到，認真說，只要暑假有大規模的人流移動，疫情有極高的機率捲土重來，甚至擴散到全台各地多點爆發社區疫情，到時候再度三級疫情警戒的時間可能持續到年底，換而言之，孩子今年整年將持續待在家中線上學習。

謝宗學指出，更不用說，萬一在旅遊景點東海岸、南台灣或離島爆發大規模社區疫情，這些原本醫療資源就相對匱乏的地區，傷亡人數恐怕比現在更為驚人。

▼全台三級警戒，台北車站空蕩蕩。（圖／記者曾雅玲、徐文彬攝）

▲▼端節連假疏運開跑，車站內人潮相較以往減少許多。（圖／記者曾雅玲、徐文彬攝）

謝宗學認為，必須有心理準備，只有犧牲今年的暑假，才有可能換來孩子9月回校上課和明年寒暑假出遊，沒辦法，現在的處境就是如此艱難。

對此，有一名外島民宿業者留言，真的開始有客人要訂8月房間，「我們還是拒絕了，順便囉嗦機會教育一番，雖然旅宿業很苦5月中後開始0收入，但忍一年，明年才能回歸正常生活，而且外島的醫療，真的無法負擔任何風險。」

該業者提到，暑假請好好在家裡，多多分享醫生的這篇文章，把這樣的觀念，分享到同溫層之外吧！她也請旅宿業者要有共識，大家都想賺錢，但旅宿業、旅行社不收客人就沒人可以趴趴走，對於疫情的趨緩，才是有最大幫助的！再撐幾個月啊，加油！

其他人也說，「已直接取消計畫多時的夏令營及花蓮旅行，並跟孩子們說明疫情狀況及取消原因，平安健康最重要」、「已經取消夏令營跟小琉球行程了」、「已經做好暑假都關在家的準備了（也跟孩子們說了）。」

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