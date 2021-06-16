台南市紅、黃線臨停爆增！竟無人取締　黃偉哲親揭感人原因

▲臨停增多不開罰，黃偉哲揭感人原因。（圖／翻攝臉書／黃偉哲）



記者柯振中／綜合報導

近日台南市出現不少「紅線停車」的狀況，卻沒有取締單位到場舉發。對此，台南市長黃偉哲出面揭露，會出現這種「不守法」的狀況，是為了體恤長輩，能夠更加方便接種疫苗，也非常謝謝市民的諒解，「歹勢，請讓準備施打疫苗的長輩車輛暫停一下下。」

黃偉哲在臉書上表示，近期可能有市民發現，街上多出不少「路邊停車」的案例，且部分地段為紅、黃線禁停路段，但也不像以往，有取締單位到場舉發，或是執行拖吊業務，因此造成用路人的不便。

黃偉哲指出，之所以會出現這種「不守法」的狀況，都是為了體恤長輩，能夠更方便接種疫苗。他張貼了一張照片，是在東區林森路旁拍攝，附近就是疫苗接種站，一名挺不起腰的老翁到場接種疫苗，但光是下車就有些吃力，「旁人急不得，也不該急。」

▼台南有許多行動不便的長輩要施打疫苗，若距離太遠，恐會造成困擾，市府因此開放接種站旁的紅、黃線臨停。（示意圖／記者林悅翻攝）



黃偉哲提到，為了因應這種狀況，市府規劃15日到17日之間，接種站周邊的紅、黃線可以臨時停車，讓年長者縮短步行距離，也會暫停收費路邊停車格，後續假設增設接種站，會滾動式檢討。

黃偉哲呼籲，希望市民能將接種站周邊的停車位讓出，讓年長者搭乘的車輛優先停放，「偉哲代替所有為了施打疫苗而暫停路邊的長輩和陪同家屬，謝謝台南市民的包容。感謝市民朋友們的諒解，面對疫情，大家同心才能前進。」

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