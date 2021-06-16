端午節60萬烤肉趴曝光！花蓮吉安4女6男群聚　見警上門傻了

▲4女6男共10人一同餐敘烤肉，明顯違反三級警戒規定，員警當場告發，函送裁罰。（圖／吉安警分局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安警分局太昌派出所14日晚間接獲民眾檢舉，在吉安鄉明義二街附近有民眾群聚。巡邏員警前往發現該處共有4女6男共10人正在該處的公共空間內餐敘、烤肉，明顯違反三級警戒不得群聚的相關規定，員警當場予以查處告發，並直接函報花蓮縣衛生局裁罰。依法，每人至少會被裁罰6萬元。

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布全國升至第3級疫情警戒，因疫情嚴峻，警戒持續延長至6月28日，為避免疫情擴散，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會，如今「全民防疫」已成為全民共識，但仍有少數民眾不聽勸阻，警方呼籲民眾及業者務必落實政府的防疫規定。

經統計，目前花蓮縣的確診案例多為染疫者由外縣市返鄉，進而造成家庭群聚感染，因此，縣長徐榛蔚再次呼籲鄉親落實居家防疫五不守則：不探親、不訪友、不串門、不共食、不聚餐，隨時保持高度警覺性，共同守護家人與彼此的健康。

花蓮縣警察局長蔡丁賢表示，群聚的地方就是危險的地方，當前警方的查處重點是社區家族群聚，花蓮縣內有177個社區，207個原鄉部落，轄區警方會結合村里長、部落主席持續宣導及嚴格查處，請鄉親們自律自規，也呼籲民眾熱心舉報，全民防疫一條心，大家齊心守護美麗的家園。

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