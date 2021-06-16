士林9旬翁打完AZ疫苗死亡　黃珊珊：調查是否因疫苗導致

▲台北市85歲以上長者施打日本捐贈AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市士林區1名96歲老翁16日上午10點接種AZ疫苗後，在家人陪行錒返回位於福華路的住家，沒想到晚間6點突然倒地不起，最後失去呼吸心跳，目前遺體仍擺放在家中，北市聯合醫院已派醫護前往採檢，釐清是否與疫苗有關。北市府副市長黃珊珊表示，相關事情消防局已通報，是否因為疫苗的關係影響，還要再查證。

北市聯醫表示，接獲通報後即刻派員前往採檢，由於老翁生前有心臟相關疾病，醫生採檢後，目前已進行司法相驗，後續將由檢調來處理。

據悉，該名96歲的朱姓老翁與家人同住，16日上午在家人陪同下前往接種AZ疫苗，但他打完疫苗回家就跟家人表示「我身體不舒服」整個下午都於房間睡覺休息。

直到晚間，朱翁仍感到不適，並請家人叫救護車，但消防人員抵達現場，老翁已經失去呼吸心跳，家屬一致同意放棄急救。對此，衛生局獲報後也前往現場，釐清是否與施打疫苗不良相關。

據了解，朱姓老翁年事已高且患有心臟瓣膜相關疾病，家屬相當不捨也同意放棄急救，全案後續交由家屬、警方、衛生單位後續處置；並同步了解是否為確診者或是因施打疫苗造成的不良反應，後續將評估是否行政相驗或報請司法相驗釐清死因。同時也為北市第1起，全台第11起施打疫苗後猝死案例。