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「我們都要優先打疫苗」　桃園各行各業紛紛向議長陳情

▲各行各業向邱奕勝陳情要優先打疫苗

▲桃園市議長邱奕勝(右)關心高齡長者施打疫苗。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議長邱奕勝16日指出，本土疫情嚴峻，全國進入三級警戒，疫苗卻嚴重不足！為了增強健康保護力，近月來，統一超商加盟主、桃園市液化氣體燃料商業同業公會、桃園市牙醫師公會、居家托育人員…等社團，紛紛向市議會陳情「列入施打疫苗優先行列」及協助紓困，獲邱議長重視並應允全力爭取，

邱奕勝議長表示，從5月中爆發新冠肺炎疫情，實施三級警戒已經1個月，到今日為止，本土病例已逾1萬2000人，死亡病例460人，影響所及，民眾惶恐萬分、各行各業哀鴻遍野，最近各團體爭取施打疫苗及紓困陳情案，如雪片飛向桃園市議會，深受重視。

其中，有統一超商加盟主多人向其陳情指出，桃園市目前總共有1,200餘家便利超商門市，共有約1萬多名員工任職，社區化的便利超商，每天24小時營業，員工站在第一線接觸民眾，在疫情蔓延之際，染疫風險不下於第一線執勤之警察人員，為避免超商成為社區防疫破口，希望將超商員工列為疫苗優先施打對象。

桃園市液化氣體燃料商業同業公會也具函陳情，液化石油氣業者配送人員協助配送過程，必須進入民眾家中安裝桶裝瓦斯及回收空瓶，暴露高風險環境高於一般郵差、宅配及外送，為確保工作權益及民生物質配送，希望能優先安排施打疫苗。

另外，桃園市牙醫師公會陳情表示，目前醫事人員已完成施打，但診所內非醫事人員，只有12所合約醫院及13區衛生所可施打，但線上預約，不到10分鐘就已額滿，未能預約成功的牙醫助理及行政人員，都非常恐慌焦慮，盼能開放額度或後續配發疫苗時，能優先提供他們施打。

署名無奈、無助的居家托育人員向邱議長陳請，因疫情爆發被迫停托，還要退還家長托育費，這波疫情未來還要延燒多久無人知曉，擔心社區疫情擴散，大多數居家托育都已停工，加上沒有勞保也無參加公會，嚴重影響他們收入及生活，希望紓困4.0能將他們列入對象。

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