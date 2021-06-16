　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

▲▼全家推飲料抽抽樂活動。（圖／業者提供）

▲全家推飲料抽抽樂活動最高第2件打1折。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是忍不住走進超商來瓶清涼飲品，看準商機，超商強勢推出「飲料抽抽樂」活動，即日起至7月6日只要登入APP天天在家免費玩，且中獎率百分之百，最高可抽中「第2件1折」優惠，另外還有第2件3折、第2件5折等；門市部分則只要購買指定飲品任2件也可參加活動，把握機會抽一波。

▲▼全家會員免費玩飲料抽抽樂。（圖／翻攝全家APP）

▲會員天天免費玩飲料抽抽樂。（圖／翻攝全家APP）

全家最新「飲料抽抽樂」活動登場，且這次線上、線下通通都有，最高祭出「第2件1折」、還有「第2件3折」、「第2件5折」及「第2件8折」等優惠，中獎率百分之百，即日起至7月6日凡會員登入APP可免費抽1次，折價券限於7月13日兌換完畢；門市部分則須購買20元以上指定飲品任2件才可參加活動，活動時間至7月13日止。

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo至6月24日有加入官方LINE免費領50元折價券。（圖／CoCo提供）

另，手搖飲品牌「CoCo」至6月24日前也推加入官方LINE帳號「免費領50元折價券」，只要進入官方LINE後點選領取，即可免費獲得5張10元折價券，數量有限，發完為止，提醒單一帳號限領1次，折價券須於發放後30天使用完畢，而1杯飲品可使用1張折價卡。

【你可能也想看】

►限時加碼！速食店全門市「加1元爽吃地瓜球」　27門市還免下車取餐
►外帶限定！速食店連20天「7夯品買1送1」　牛肉堡、10塊雞塊通通有
►防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫
診所剩疫苗「找不到75歲↑接種」　柯文哲：別浪費！其他人也可
郭台銘買BNT！國台辦稱「上海復星會履行約定」　永齡出聲了
長榮尾盤狂殺！他原本賺4萬「變虧損17萬」哭了
彰化打AZ猝死首例！　86歲阿公隔天斷氣
日本防衛白皮書草案　首度提到台灣
快訊／柯文哲有信心「北市清零」：再給我一個月的時間
628降二級難度高！　醫估「最有可能時間點」
林千又飛美國打輝瑞疫苗！　打完「身體出現2症狀」
無症狀者30天後出現後遺症　「2症狀」最常見

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】居家防疫就靠這一箱！新東陽推新鮮農產蔬菜箱　免出門宅配送到家

悠遊卡限定！必勝客外帶「個人比薩第2個半價吃」　還送可樂1罐

PChome 24h購物卡貨近一個月　網友創粉絲團大譏哏圖多

38元爽喝大杯拿鐵！超商限時優惠　指定品第2件半價「滿額再打折」

第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

1個人就開吃！超商獨家3款超邪惡披薩　最便宜49元、咬下狂牽絲

超商最新史努比集點！吐司壓上超萌大臉　還有奶泡機、水上浮床

入手沒？！ 網友推薦美式賣場4大高回購率品項　保證不踩雷 ！

618強檔祭出雙11同級最狂優惠　深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

7-11新推邪惡「麵包箱」！還能買到老四川懶人包　全家開賣龍蝦箱

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

【廣編】居家防疫就靠這一箱！新東陽推新鮮農產蔬菜箱　免出門宅配送到家

悠遊卡限定！必勝客外帶「個人比薩第2個半價吃」　還送可樂1罐

PChome 24h購物卡貨近一個月　網友創粉絲團大譏哏圖多

38元爽喝大杯拿鐵！超商限時優惠　指定品第2件半價「滿額再打折」

第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

1個人就開吃！超商獨家3款超邪惡披薩　最便宜49元、咬下狂牽絲

超商最新史努比集點！吐司壓上超萌大臉　還有奶泡機、水上浮床

入手沒？！ 網友推薦美式賣場4大高回購率品項　保證不踩雷 ！

618強檔祭出雙11同級最狂優惠　深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

7-11新推邪惡「麵包箱」！還能買到老四川懶人包　全家開賣龍蝦箱

《三十而已》毛曉彤遭欠5400萬片酬！　陸網驚：這咖位能賺這麼多？

人進不去！奧萬大成野生動物樂園　彌猴山羌領角鶚歪頭全都錄

每天有205輛汽車失竊！福特「線上守護員」拷貝鑰匙竊車也會通報

阿滴「穿妹妹裙子」扮女裝萌翻！啾咪吐舌自拍…網驚：比滴妹還正

援交妹慘被姦殺！《塵沙惑》行李箱分屍命案　網嚇超驚悚

台南方便接種疫苗民眾停車　黃偉哲指示疫苗施打站周邊免費停車

確診女「開生日趴」狂採買！揪閨蜜聊天…未婚夫、3月大兒也染疫

美國航運期貨基金估BDI未來半年再漲六成　均數將逾3500點

正妹私訊告白柯震東！　隔天收「驚喜訊息」直接變師妹

新聞台搶進有線電視　NCC：沒有第二新聞頻道區塊政策

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

消費熱門新聞

防疫天天洗頭網紅推「泡泡洗髮」

網友推薦美式賣場4大高回購率品項

PChome出貨延遲！網友創粉絲團譏

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

深入電商社團盤點必買6大折扣夯品

美式賣場幫寶適優惠每箱折130元

超商最新史努比集點！吐司壓超萌大臉

最便宜49元！超商獨家3款邪惡披薩

最低66折！超商限時咖啡優惠來了

必勝客祭個人比薩外帶第2個半價

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

7-11新推裕毛屋麵包箱、老四川懶人包

第2件1折！超商APP免費抽飲料折價券

內餡夾布朗尼蛋糕！超商推罪惡茶雪糕

更多熱門

相關新聞

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

38元爽喝大冰拿！超商限時3大優惠

把握機會撿便宜！7-11祭出3大好康優惠，其中OPEN POINT APP行動隨時取又推出最新咖啡優惠，CITY CAFE大杯冰拿鐵50杯1900元，平均每杯只要38元，另外還有限時3天指定商品第2件半價活動，滿額再打88折。全家APP也推出限時咖啡優惠，其中大杯經典拿鐵3杯只要109元，即日起至6/20登場。

即／內湖超商被4煞擄　男子找到了

即／內湖超商被4煞擄　男子找到了

嘉縣東石超商女店員確診！店家停業2天匡列24人

嘉縣東石超商女店員確診！店家停業2天匡列24人

GODIVA全新「黑巧克力雪糕」來了

GODIVA全新「黑巧克力雪糕」來了

7-11新推裕毛屋麵包箱、老四川懶人包

7-11新推裕毛屋麵包箱、老四川懶人包

關鍵字：

超商全家飲料抽抽樂1折CoCo折價券

讀者迴響

熱門新聞

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

張善為近況曝光！助理透露探視情形

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

新冠症狀已改變！　新排名曝光

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

即／才打完AZ疫苗　台中驚傳2老年人死亡

美捐「80瓶疫苗」給這國！網傻：根本汙辱

萬華名店加蚋老爹牛肉麵熄燈

快訊／林暐哲翻臉告青峰　宣判出爐

印度神童預言成真　英國出事了！

毛弟邱宇辰PO黑畫面「謝謝讓我看清」　粉絲湧入關心

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面