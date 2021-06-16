第2件直接打1折、3折！超商APP限時免費抽「飲料折價券」　門市也有

▲全家推飲料抽抽樂活動最高第2件打1折。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏天就是忍不住走進超商來瓶清涼飲品，看準商機，超商強勢推出「飲料抽抽樂」活動，即日起至7月6日只要登入APP天天在家免費玩，且中獎率百分之百，最高可抽中「第2件1折」優惠，另外還有第2件3折、第2件5折等；門市部分則只要購買指定飲品任2件也可參加活動，把握機會抽一波。

▲會員天天免費玩飲料抽抽樂。（圖／翻攝全家APP）

全家最新「飲料抽抽樂」活動登場，且這次線上、線下通通都有，最高祭出「第2件1折」、還有「第2件3折」、「第2件5折」及「第2件8折」等優惠，中獎率百分之百，即日起至7月6日凡會員登入APP可免費抽1次，折價券限於7月13日兌換完畢；門市部分則須購買20元以上指定飲品任2件才可參加活動，活動時間至7月13日止。

▲CoCo至6月24日有加入官方LINE免費領50元折價券。（圖／CoCo提供）

另，手搖飲品牌「CoCo」至6月24日前也推加入官方LINE帳號「免費領50元折價券」，只要進入官方LINE後點選領取，即可免費獲得5張10元折價券，數量有限，發完為止，提醒單一帳號限領1次，折價券須於發放後30天使用完畢，而1杯飲品可使用1張折價卡。

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