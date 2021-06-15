快訊／內湖超商被4煞「擄走」…只因一輛保時捷！男子在泰山找到了

記者張君豪／台北報導

北市內湖區成功路二段萊爾富便利商店15日傍晚6點40分左右，發生疑似債務糾紛爆發的擄人案，店員目擊有人被拉上車帶走，嚇得趕緊報警。內湖警分局偵查隊、轄區文德所除派遣大批警員到場，也有民眾看到警車「一輛接著一輛呼嘯而過！」警方並在現場拉起封鎖線。

▲內湖成功路萊爾富15日晚間驚傳歹徒持械擄人案件，警方展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警分局已成立專案小組，鎖定涉嫌持刀、棍押走1名男性的4名黑幫成員身份，內湖警方專案小組就在剛剛晚上9點50分左右在新北市新莊區泰山明志科技大學旁救出被架走的吳姓被害人（33歲）被害人表示因向對方購買一台保時捷凱燕休旅車，卻因車貸付款方式與對方發生爭執，因此遭到對方押走。

據悉，被害人堅稱是自願跟對方上車，但警方調閱監視器發現對方曾持刀械甩棍攻擊被害人，警方將會把被害人帶回內湖警分局詢問釐清案情。

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