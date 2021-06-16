「夢裡啥都有」製作假哽圖諷政府補助　肉羹攤商：只是好玩

記者張君豪／台北報導

中央流行疫情指揮中心副指揮官內政部政務次長陳宗彥，5月21日在記者會指出：有人利用通訊軟體LINE大量散布「2021年2月1日起，由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金新臺幣10000元，點入連結「https://ppt.cc/fuAC7x」卻發現一張蓋棉被的柴犬圖文「睡覺吧、夢裡啥都有」的諷刺政府圖文，懷疑有心人刻意誤導政府防疫政策擾亂民心，刑事局獲報後展開追查。

▲台中市一名潘姓肉羹攤商製作諷刺政府疫情援助金遭刑事局電偵大隊約談。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台中市一名潘姓肉羹攤商製作諷刺政府疫情援助金遭刑事局電偵大隊約談。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局電偵大隊透過網路追查技術層層溯源，過濾超過十餘名對象後，日前在台中市約談該則假訊息源頭，居然是一名肉羹攤商潘姓犯嫌（30歲）到案。

▲台中市一名潘姓肉羹攤商製作諷刺政府疫情援助金遭刑事局電偵大隊約談。（圖／記者張君豪翻攝）

潘男並無其他前科，到案後向警方表示，他造假訊息目的只是好玩，突發奇想惡搞疫情補助金圖文來開玩笑文字，並附上ppt短網址讓收到的人連結到惡作劇梗圖，但沒想到起初僅以親友、同事的LINE群組為對象，沒想到短短幾天就透過網路流傳全台，他坦承製作假哽圖惡作劇，警方全案將依違反社維法造謠罪嫌依送該管法院裁處。

刑事局呼籲，對於假訊息源頭，警方定會究辦，台灣疫情嚴峻期間假訊息更容易讓人心浮動，影響政府施政，因此民眾如接獲來源不明或未經證實之資訊時，應謹守「多疑、多查、不亂傳」三步驟，以免因涉散布假訊息，面臨「最重」三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣三百萬元以下罰金。

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