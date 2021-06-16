96歲奶奶自願放棄疫苗！她親曝家中「高風險處境」：不打是對的嗎

▲很多高齡者猶豫要不要接種疫苗。（圖／南投縣政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

疫苗開放長者施打後，網路上出現許多「高齡者要打嗎？」的討論文章，很多人擔心長輩平時都在家不出門，染疫風險相對很低，萬一接種疫苗出現副作用，身體不堪負荷留下更大傷害，甚至奪走性命那可得不償失。一名遇到這項難題的網友在PTT問卦，「96歲的奶奶放棄疫苗是對的嗎？」

原PO在PTT表示，奶奶已經高齡96歲，住在台北公館一帶，住家附近算是空曠，平時活動範圍只有自家院子，染疫風險算是很低，由於很擔心疫苗副作用，所以自己跟家人說要放棄疫苗。

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▲85歲以上長者接種疫苗畫面。（圖／記者湯興漢攝）



家人的立場是，平時照顧奶奶起居的是72歲姑姑，而姑姑屬於高風險群，一周必須出門採買一次，每個月也會拿一次慢箋藥，而且年齡尚未達疫苗優先順序規定的75歲，要等到疫苗可能也得7、8月，「以上導致我們家裡分成兩派，一派是要尊重奶奶的意願，一派是奶奶若沒施打才是暴露於高風險」，目前家人選擇尊重奶奶意願，但又怕這次放棄疫苗之後想打卻又排不到。

網友建議，副作用致命的機率非常低，反倒是高齡者確診很有可能失去生命，打疫苗還是比較安全，「國產似乎副作用較低，可以考慮」、「應該要去打，根據今天死亡個案中，80歲以上9人中有5個是接觸確診者導致感染死亡」、「我家長輩93住北市昨天剛打，今天輕微發燒、倦怠，其餘正常」、「96歲中了重症率超高」。